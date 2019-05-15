Яхта получила название Tofinou 9.7 и будет представлена на шоу в Ла-Рошель в июне.

Верфь Latitude 46 совместно с архитектором Микеле Молино и дизайн-студией Peugeot создала элегантный парусную лодку Tofinou 9.7.

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Яхта имеет классические формы с легкими и простыми линиями, а подчеркивают стиль благородные материалы отделки: лакированное красное дерево, нержавеющая сталь и хром. Лодка адаптируется ко всем водным объектам благодаря переменной системе киля, которая может быть фиксированной, поворотной или подъемной.

Фото: Latitude 46 Tofinou 9.7 / Peugeot

Дизайнеры Peugeot разработали сбалансированный стиль, в котором сочетаются классика и современные технологии. Tofinou 9.7 имеет эргономичный “кокпит” или капитанский мостик с парой защищенных от воды сенсорных экранов и всеми элементами управления под рукой.

Первые две парусные лодки Tofinou 9.7 будут доставлены клиентам в Ла-Рошель в июне, а поклонники парусного спорта смогут увидеть их там же, но позже – с 18 по 23 сентября на выставке Grand Pavois.

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