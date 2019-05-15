Яхта отримала назву Tofinou 9.7 і буде презентована на шоу в Ла-Рошель у червні.

Корабельня Latitude 46 спільно з архітектором Мікеле Моліно і дизайн-студією Peugeot створила елегантний вітрильний човен Tofinou 9.7.

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Яхта має класичні форми з легкими й простими лініями, а підкреслюють стиль благородні матеріали оздоблення: лаковане червоне дерево, нержавіюча сталь та хром. Човен адаптується до всіх водних об'єктів завдяки змінній системі кіля, яка може бути фіксованою, поворотною або підйомною.

Фото: Latitude 46 Tofinou 9.7 / Peugeot

Дизайнери Peugeot розробили збалансований стиль, у якому поєднано класику та сучасні технології. Tofinou 9.7 має ергономічний “кокпіт” чи капітанський місток з парою захищених від води сенсорних екранів та усіма елементами управління під рукою.

Перші два парусні човни Tofinou 9.7 будуть доставлені клієнтам в Ла-Рошель у червні, а шанувальники вітрильного спорту зможуть побачити їх там же, але пізніше – з 18 по 23 вересня на виставці Grand Pavois.

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