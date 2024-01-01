Peugeot E-3008 продемонстрировал превосходный запас хода

Как сообщает Carscoops, компания Peugeot с гордостью заявила, что новый E-3008 Long Range проехал между Парижем и Ниццей только с двумя остановками для подзарядки. Несмотря на это, продолжительность остановок для подзарядки и средняя скорость поездок не раскрываются.

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Электрический кроссовер оснащен аккумулятором емкостью 96,9 кВт-ч и предлагает заявленный запас хода WLTP 700 км. Это очень солидная цифра, которая конкурирует с некоторыми другими электрическими внедорожниками из Китая. Google Maps показывает, что расстояние между Парижем и Ниццей составляет от около 1000 км, в зависимости от маршрута.

Stellantis не предоставила конкретных подробностей о маршруте, который она выбрала для путешествия, однако заявила, что скорость была ограничена правилами на отметке в 130 км/ч, а средняя температура за бортом составляла 20 °C. Также известно, что первая остановка была сделана через 340 км, тогда как вторая остановка была сделана через еще 366 км.

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Автопроизводитель говорит, что транспортные средства на средней платформе STLA, такие, как E-3008, предлагают производительность, “которую можно сравнить с автомобилем с двигателем внутреннего сгорания, останавливается для дозаправки и отдыха водителя”. “Версия STLA Medium для дальнего действия является единственной платформой в своем классе, которая способна преодолеть почти 1000 км на скорости шоссе только с двумя остановками на зарядке”, — заявила компания.