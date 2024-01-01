Peugeot E-3008 продемонстрував чудовий запас ходу

Як повідомляє Carscoops, компанія Peugeot з гордістю заявила, що новий E-3008 Long Range проїхав між Парижем і Ніццою лише з двома зупинками для підзарядки. Попри це, тривалість зупинок для підзарядки та середня швидкість поїздок не розкриваються.

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Електричний кросовер оснащений акумулятором ємністю 96,9 кВт-год й пропонує заявлений запас ходу WLTP 700 км. Це дуже солідна цифра, яка конкурує з деякими іншими електричними позашляховиками з Китаю. Google Maps показує, що відстань між Парижем і Ніццою становить від близько 1000 км, залежно від маршруту.

Stellantis не надала конкретних подробиць про маршрут, який вона вибрала для подорожі, проте заявила, що швидкість була обмежена правилами на позначці в 130 км/год, а середня температура за бортом становила 20 °C. Також відомо, що перша зупинка була зроблена через 340 км, тоді як друга зупинка була зроблена через ще 366 км.

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Автовиробник каже, що транспортні засоби на середній платформі STLA, такі як E-3008, пропонують продуктивність, “яку можна порівняти з автомобілем з двигуном внутрішнього згоряння, що зупиняється для дозаправки та відпочинку водія”. “Версія STLA Medium для дальньої дії є єдиною платформою у своєму класі, яка здатна подолати майже 1000 км на швидкості шосе лише з двома зупинками на зарядці”, — заявила компанія.