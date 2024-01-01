Які новинки представила Peugeot на Паризькому моторшоу 2024

Загалом в Парижі дебютували оновлений Peugeot E-2008, версії Long Range кросоверів E-3008 та E-5008, а також абсолютно новий електричний варіант фастбека Peugeot 408.

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Peugeot E-2008

Компактний електричний кросовер Peugeot E-2008 отримав покращений дизайн та більш потужний електромотор, що видає 115 кВт (156 к.с.), нову графіку задніх світлодіодних ліхтарів з фірмовим візерунком “трьох кігтів”, нову батарею ємністю 54 кВт-год, що забезпечує запас ходу в 406 кілометрів.

Peugeot каже, що орієнтовний час зарядки акумулятора від 20% до 80% становить лише 30 хвилин, за умови використання зарядної станції постійного струму потужністю 100 кВт. Список стандартного оснащення досить широкий й включає адаптивний круїз-контроль із функцією Stop&Go, систему автоматичного екстреного гальмування з функцією попередження про можливе зіткнення, розширену систему розпізнавання дорожніх знаків, контроль рядності руху з можливістю корекцією траєкторії, систему виявлення втрати уваги водія, моніторинг “сліпих зон” дзеркал заднього огляду тощо.

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Peugeot E-3008/Peugeot E-5008

Водночас новий Peugeot E-3008 тепер доступний у версії Long Range з вражаючим запасом ходу в 700 км. Автовиробник каже, що це найкращий показник в сегменті. Впізнати модель можна за новим стилем передньої частини з новими фарами та решіткою радіатора. Салон моделі також новий.

Peugeot називає його Panoramic i-Cockpit® й каже, що він пропонує неперевершену архітектуру з кількома вражаючими елементами – наприклад, вигнутим 21-дюймовим панорамним HD-дисплеєм, що простягнувся лівої частини салону до правого краю центральної консолі, або контурна підсвітка салону з можливістю вибору одного з восьми кольорів.

Новинка буде доступна у трьох версіях:

- Electric 210: передній привід, електромотор потужністю 157 кВт (210 к.с.), стандартний акумулятор, запас ходу до 529 км;

- Electric 230 Long Range: передній привід, електромотор потужністю 170 кВт (230 к.с.), збільшений акумулятор, запас ходу до 700 км;

- Electric 320 Dual Motor AWD: повний привод з двома електромоторами, загальною потужністю 240 кВт (320 к.с.)

Останній варіант виконання поповнить лінійку моделі пізніше. Ємність більшої батареї, як її називає компанія, становить 96 кВт-год й вона здатна приймати заряд до 160 кВт, чого достатньо, аби зарядити акумулятор з 20% до 80% за 27 хвилин.

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Семимісний E-5008 використовує ті ж силові агрегати й батарею від E-3008 й, фактично, відрізняється від нього більшими розмірами (довжина – 4,79 м; ширина – 1,89 м; висота – 1,69 м), проте, через це має дещо менший запас ходу – 668 кілометрів.

Багажник моделі має корисний об’єм в 916 літрів при стандартній конфігурації з 5-місним салоном. Водночас за умови розкладеного третього ряду та 7-місного салону, об’єм багажного відділення складає 348 літрів.

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Peugeot E-408

В рамках Паризького моторшоу також дебютував електричний аналог Peugeot 408. Новинка відрізняється стильним кузовом фастбек, зі стрімким силуетом та привабливим дизайном, проте електрична модель в цьому аспекті майже не відрізняється від аналога з ДВЗ чи гібрида. Однак, на відміну від E-3008 та E-5008, що побудовані на платформі STLA Medium, E-408 створений на базі архітектури E-EMP2 (Efficient Modular Platform).

Через це автівка має колісну базу у 2,787 метра, що дозволило розмістити батарею ємністю 58 кВт-год під підлогою. E-408 має єдиний електромотор на передній осі, що видає 210 к.с. й 345 Нм крутного моменту. Через це запас ходу моделі становить всього 453 кілометри.