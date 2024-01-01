Peugeot обирає футуристичний дизайн замість моди на ретро

Французький автовиробник хоче, аби автомобілі мали футуристичний дизайн, проте прагне пам’ятати свою історію. Наразі уособленням майбутньої мови дизайну бренду є концепція Peugeot Inception, представлена у 2023 році.

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Шоу-кар є чотиридверним седаном, заснованим на платформі Stellantis STLA Large EV й має елементи, які нагадують про минуле бренду, включно з великим лобовим склом, поєднуючи їх зі стилістикою, натхненною поточними моделями Peugeot, наприклад ДХВ “котячі кігті” спереду.

“Те, що ми сьогодні показуємо, наприклад, з Inception, так це те, що Peugeot є одним із найстаріших автомобільних брендів у світі, але водночас ми справді дивимося в майбутнє”, — сказав Хоссанн в інтерв’ю журналістам британського видання Autocar.

Peugeot E-Legend

Цікаво, що у 2018 році компанія представила цікавий концепт E-Legend з дизайном, натхненним культовим Peugeot 504. Попри позитивне сприйняття публікою цього шоу-кару, він не вплинув на дизайн серійних моделей Peugeot. Все тому, що за словами Маттіаса Хоссанна – Peugeot не потребує ретро.

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“Коли ми розробляємо Peugeot як команда, ми кажемо “давайте дійсно винайдемо майбутнє”, але одночасно у нас є міцні основи. У нас фантастична історія. Отже, я не кажу, що ми ніколи не зазирнемо в нашу історію – і E-Legend є чудовим прикладом – але водночас, як ми можемо перетворити її на щось, що, зрештою, є справді футуристичним”, — заявив Хоссанн.