Peugeot выбирает футуристический дизайн вместо моды на ретро

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Peugeot Inception на Парижском моторшоу 2024 года
Французский автопроизводитель хочет, чтобы автомобили имели футуристический дизайн, однако стремится помнить свою историю. Сейчас олицетворением будущего языка дизайна бренда является концепция Peugeot Inception, представленная в 2023 году.
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Шоу-кар является четырехдверным седаном, основанным на платформе Stellantis STLA Large EV и имеет элементы, которые напоминают о прошлом бренда, включая большое лобовое стекло, сочетая их со стилистикой, вдохновленной текущими моделями Peugeot, например ДХВ “кошачьи когти” спереди.
“То, что мы сегодня показываем, например, с Inception, так это то, что Peugeot является одним из старейших автомобильных брендов в мире, но в то же время мы действительно смотрим в будущее”, - сказал Хоссанн в интервью журналистам британского издания Autocar.
Peugeot E-Legend
Интересно, что в 2018 году компания представила интересный концепт E-Legend с дизайном, вдохновленным культовым Peugeot 504. Несмотря на положительное восприятие публикой этого шоу-кара, он не повлиял на дизайн серийных моделей Peugeot. Все потому, что по словам Маттиаса Хоссанна – Peugeot не нуждается в ретро.
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“Когда мы разрабатываем Peugeot как команда, мы говорим “давайте действительно изобретем будущее”, но одновременно у нас есть прочные основы. У нас фантастическая история. Итак, я не говорю, что мы никогда не заглянем в нашу историю – и E-Legend является прекрасным примером – но в то же время, как мы можем превратить ее в нечто, что, в конце концов, является действительно футуристическим”, - заявил Хоссанн.