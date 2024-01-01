Які проблеми можуть виникнути у власників вживаних Citroen C-Elysee та Peugeot 308

Автомобілі Peugeot 301 та Citroen C-Elysee однакові технічно, вони мають різні комплектації та деякі деталі освітлення та кузова. Тому різниці між ними в технічному плані нема, вибір залежить лише від вподобань власника за дизайном, а для вживаних авто – ззалишкового стану.

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Майбутнім власникам Peugeot 301 / Citroen C-Elysee слід звернути увагу на такі проблеми:

Корозія кузова: автомобілі схильні до корозії, особливо в нижній частині кузова, на порогах і крилах.

Несправності електропідсилювача кермового управління: Електропідсилювач керма може вийти з ладу, що призведе до ускладнення керування автомобілем.

Проблеми з турбодизелем: Турбодизельні двигуни можуть мати проблеми з турбіною, паливною апаратурою та клапаном EGR.

Саме тому важливо регулярно оглядати автомобіль на предмет корозії та проводити технічне обслуговування відповідно до регламенту виробника. А ще важливо пам’ятати, що ці автомобілі часто використовують у таксі, а це значить, що вони дуже зношені – такі краще не купувати.

Фахівці “Автосвіту” розібрали ці та інші проблеми докладніше.

Кузов Peugeot 301 / Citroen C-Elysee

Кузов Peugeot 301 / Citroen C-Elysee оцинкований, тож він швидко не іржавіє. Хіба що після ДТП. Звичайно, якщо трапляються сколи від каміння, то їх варто підфарбовувати. Разом з тим, лакофарбове покриття тонке і досить тендітне, тому лущиться легко.

Головні «фірмові» проблеми цих французів – це корозія навісних елементів. Двері іржавіють по нижній кромці. При виборі автомобіля та його огляді можна зазирнути під ущільнювачі та подивитися на дверний отвір на предмет потертостей – з урахуванням товщини шару фарби, проблеми можливі й тут.

Капот страждає не тільки зовні, але й зсередини, його теж варто уважно оглянути, щоб оцінити якість дуже ймовірного перефарбування. Те саме стосується кришки багажника: і зовнішня, і внутрішня сторони, і нижній край вимагають підвищеної уваги. Стики бамперів з крилами можуть мати невеликі проблеми, особливо, якщо бампери знімалися. Само собою, арки та пороги треба перевіряти з пристрастю.

Передній край даху не оцинкований, тому тут можна зустріти руді плями й навіть бульбашки, що заходять під лобове скло. Але такі проблеми зустрічаються дуже рідко.

Підвіска і ходова Peugeot 301 / Citroen C-Elysee

З ходовою частиною все передбачувано просто та дешево. Популярна платформа та уніфікація роблять свою справу, та й типи підвісок тут максимально прості: McPherson спереду та балка ззаду. Передній L-подібний важіль, наприклад, підходить на масу інших моделей, включно з хетчбеками 207 та 208. Більшість запчастин можна купити окремо, а не в зборі, та й ціни дуже лояльні. Тож складнощі з ремонтом відсутні, а підвіска може стати зручним приводом для торгу, але не для відмови від покупки.

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З гальмами все теж примітивно, подекуди навіть занадто. Спереду це однопоршневі дискові механізми з плавучою скобою і дисками діаметром 266 мм, а ззаду – барабани. Обслуговування гальм абсолютно не затратне, хіба що ціни гальмівних дисків зазвичай зависокі. Ручник тут найпростіший, з тросовим приводом, тому потрібно просто перевірити його роботу, стан магістралей і шлангів, а також дисків і колодок, щоб поторгуватися при необхідності.

Невелику проблему може мати кермо. Річ у тім, що замість старої конструкції з гідропідсилювачем тут використаний більш бюджетний електропідсилювач, змонтований на рейці. Неоригінальних та відновлених рейок у зборі практично немає, а новий оригінал стоїть як чверть машини. Отже, при виникненні несправностей двигуна його доведеться лагодити або шукати на розбираннях. Тому при огляді машини його роботі варто приділити пильну увагу: кермо не повинно «закушувати» та посмикувати, а зусилля має бути стабільним та однорідним.

Коробки передач і двигуни Peugeot 301 / Citroen C-Elysee

Вибір коробок передач залежить від двигуна. Механічні 5-ступеневі коробки серій MA5 та BE4R – це перевірені агрегати, які ставилися на більші та важчі моделі, такі як 307 та 407. Специфічних недоліків у них немає, а вікові проблеми за умови заміни оливи хоча б раз на 50-60 тисяч кілометрів проявляються близько до 250-300 тисяч кілометрів пробігу. Це типові несправності на зразок зношування підшипників валів, синхронізаторів, а також механізму перемикання – він, до речі, може здатися й раніше 250 тисяч.

Базова автоматична коробка – 4-ступеневий агрегат AL4. Про нього все давно відомо: він нешвидкий і не дуже надійний за штатного регламенту обслуговування, але помітно додає в ресурсі, якщо встановити зовнішній радіатор і фільтр, а оливу міняти кожні 40-50 тисяч кілометрів. У таких сприятливих умовах він може прослужити 200-250 тисяч кілометрів. До того ж він давно знайомий усім майстрам з ремонту АКП і порівняно дешевий у переборці.

Моторів у цих седанів може бути три на вибір. Базовий варіант – трициліндровий атмосферник EB2 на 1,2 літра та 72 к.с. Це відносно сучасний агрегат. Тут встановлена найпростіша його варіація – без зміни фаз газорозподілу, без наддуву та зі звичайним розподіленим упорскуванням. Щоправда, навіть у цьому випадку він не був ідеальним. Одне з найневдаліших рішень – ремінь ГРМ, що працює у масляній ванні. Його ресурс невеликий, іноді всього 40-50 тисяч кілометрів, за які він починає руйнуватися та засмічує оливу продуктами зносу, забиваючи оливоприймач та зношуючи помпу. Стан ременя можна оцінити через оливозаливну горловину, будь-які тріщини чи розшарування – привід до негайної заміни. Крім того, іноді зустрічалися і проблеми з руйнуванням каталізатора, пил від якого призводив до задирів у циліндрах і «апетиту» до оливи. Загалом, мотор 1,2 найкращим варіантом для купівлі не назвеш.

А ось 1,6-літровий чотирициліндровий мотор TU5 на 115 «конячок» – те, що треба. На 301 та C-Elysee він називається EC5, але по суті це старий французький двигун з чавунним блоком, ремінним ГРМ і розподіленим упорскуванням. У версії EC5 його «ускладнили» фазорегулятором на впускному валу, але в іншому двигун залишився таким самим простим і дуже надійним. Варто стежити за чистотою системи охолодження та роботою системи вентиляції картера, а також відсутністю течій та станом каталізаторів. При гарному догляді цей двигун може пройти 250-300 і більше тисяч кілометрів до початку помітного споживання оливи.

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Третім варіантом став чотирициліндровий турбодизель на 1,6 літра та 92 к.с. Він має індекс DV6DTED, в ньому по два клапани на циліндр і ремінний привід ГРМ, але без сажового фільтра і тим більше упорскування сечовини. Загалом, за описом – майже ідеальний за простотою та надійністю дизельний мотор, і на практиці він ці припущення цілком виправдовує. Ресурс поршневої стабільний, ГРМ надійний, а потенційні несправності звичайні для дизеля: наддув, паливна апаратура та EGR. Тож шанувальники дизеля можуть бути дуже задоволені.

Висновок про надійність Peugeot 301 / Citroen C-Elysee

Peugeot 301 – гарний варіант простої машини на довгі роки. Стара платформа, перевірені мотори, надійні підвіски – все це робить седан бюджетником у кращому значенні цього слова, тобто дешевим і надійним. А враховуючи, що вік моделі ще не перевалив за 10 років, є шанс знайти екземпляр з непоганим залишковим ресурсом.