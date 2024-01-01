Какие проблемы могут возникнуть у владельцев подержанных Citroen C-Elysee и Peugeot 308

Автомобили Peugeot 301 и Citroen C-Elysee одинаковы технически, хоти у них разные комплектации, некоторые детали освещения и кузова. Поэтому разницы между ними в техническом плане нет, выбор зависит только от предпочтений владельца по дизайну, а для подержанных машин – еще и от остаточного состояния.

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Будущим владельцам Peugeot 301 / Citroen C-Elysee следует обратить внимание на такие проблемы:

Коррозия кузова: автомобили подвержены коррозии, особенно в нижней части кузова, на порогах и крыльях.

автомобили подвержены коррозии, особенно в нижней части кузова, на порогах и крыльях. Неисправности электроусилителя рулевого управления: Электроусилитель руля может выйти из строя, что приведет к затруднению управления автомобилем.

Электроусилитель руля может выйти из строя, что приведет к затруднению управления автомобилем. Проблемы с турбодизелем: Турбодизельные двигатели могут иметь проблемы с турбиной, топливной аппаратурой и клапаном EGR.

Именно поэтому важно регулярно осматривать автомобиль на предмет коррозии и проводить техническое обслуживание в соответствии с регламентом производителя. А еще важно помнить, что эти автомобили часто используют в такси, а это значит, что они очень изношены – такие лучше не покупать.

Специалисты “Автомира” разобрали эти и другие проблемы подробнее.

Кузов Peugeot 301 / Citroen C-Elysee

Кузов Peugeot 301 / Citroen C-Elysee оцинкованный, так что он быстро не ржавеет. Разве что после ДТП. Конечно, если случаются сколы от камней, то их стоит подкрашивать. Вместе с тем, лакокрасочное покрытие тонкое и достаточно хрупкое, поэтому шелушится легко.

Главные "фирменные" проблемы этих французов – это коррозия навесных элементов. Двери ржавеют по нижней кромке. При выборе автомобиля и его осмотре можно заглянуть под уплотнители и посмотреть на дверной проем на предмет потертостей – с учетом толщины слоя краски, проблемы возможны и здесь.

Капот страдает не только снаружи, но и изнутри, его тоже стоит внимательно осмотреть, чтобы оценить качество очень вероятной перекраски. То же касается крышки багажника: и внешняя, и внутренняя стороны, и нижний край требуют повышенного внимания. Стыки бамперов с крыльями могут иметь небольшие проблемы, особенно, если бамперы снимались. Само собой, арки и пороги надо проверять с пристрастием.

Передний край крыши не оцинкован, поэтому здесь можно встретить рыжие пятна и даже пузыри, заходящие под лобовое стекло. Но такие проблемы встречаются очень редко.

Подвеска и ходовая Peugeot 301 / Citroen C-Elysee

С ходовой частью все предсказуемо просто и дешево. Популярная платформа и унификация делают свое дело, да и типы подвесок здесь максимально простые: McPherson спереди и балка сзади. Передний L-образный рычаг, например, подходит на массу других моделей, включая хэтчбеки 207 и 208. Большинство запчастей можно купить отдельно, а не в сборе, и цены очень лояльные. Поэтому сложности с ремонтом отсутствуют, а подвеска может стать удобным поводом для торга, но не для отказа от покупки.

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С тормозами все тоже примитивно, кое-где даже слишком. Спереди это однопоршневые дисковые механизмы с плавучей скобой и дисками диаметром 266 мм, а сзади – барабаны. Обслуживание тормозов абсолютно не затратное, разве что цены тормозных дисков обычно высоковаты. Ручник здесь самый простой, с тросовым приводом, поэтому нужно просто проверить его работу, состояние магистралей и шлангов, а также дисков и колодок, чтобы поторговаться при необходимости.

Небольшую проблему может иметь руль. Дело в том, что вместо старой конструкции с гидроусилителем здесь использован более бюджетный электроусилитель, смонтированный на рейке. Неоригинальных и восстановленных реек в сборе практически нет, а новый оригинал стоит как четверть машины. Так что, при возникновении неисправностей двигателя его придется чинить или искать на разборках. Поэтому при осмотре машины его работе стоит уделить пристальное внимание: руль не должен "закусывать" и подергивать, а усилие должно быть стабильным и однородным.

Коробки передач и двигатели Peugeot 301 / Citroen C-Elysee

Выбор коробок передач зависит от двигателя. Механические 5-ступенчатые коробки серий MA5 и BE4R – это проверенные агрегаты, которые ставились на большие и более тяжелые модели, такие как 307 и 407. Специфических недостатков у них нет, а возрастные проблемы при условии замены масла хотя бы раз в 50-60 тысяч километров проявляются около 250-300 тысяч километров пробега. Это типичные неисправности вроде износа подшипников валов, синхронизаторов, а также механизма переключения – он, кстати, может показаться и раньше 250 тысяч.

Базовая автоматическая коробка – 4-ступенчатый агрегат AL4. О нем все давно известно: он небыстрый и не очень надежный при штатном регламенте обслуживания, но заметно прибавляет в ресурсе, если установить внешний радиатор и фильтр, а масло менять каждые 40-50 тысяч километров. В таких благоприятных условиях он может прослужить 200-250 тысяч километров. К тому же он давно знаком всем мастерам по ремонту АКП и сравнительно дешевый в переборке.

Моторов у этих седанов может быть три на выбор. Базовый вариант – трехцилиндровый атмосферник EB2 на 1,2 литра и 72 л.с. Это относительно современный агрегат. Здесь установлена самая простая его вариация – без изменения фаз газораспределения, без наддува и с обычным распределенным впрыском. Правда, даже в этом случае он не был идеальным. Одно из самых неудачных решений – ремень ГРМ, работающий в масляной ванне. Его ресурс небольшой, иногда всего 40-50 тысяч километров, за которые он начинает разрушаться и засоряет масло продуктами износа, забивая маслоприемник и изнашивая помпу. Состояние ремня можно оценить через маслозаливную горловину, любые трещины или расслоение – повод к немедленной замене. Кроме того, иногда встречались и проблемы с разрушением катализатора, пыль от которого приводила к задирам в цилиндрах и "аппетиту" к маслу. В общем, мотор 1,2 лучшим вариантом для покупки не назовешь.

А вот 1,6-литровый четырехцилиндровый мотор TU5 на 115 "лошадок" – то, что надо. На 301 и C-Elysee он называется EC5, но по сути это старый французский двигатель с чугунным блоком, ременным ГРМ и распределенным впрыском. В версии EC5 его "усложнили" фазорегулятором на впускном валу, но в остальном двигатель остался таким же простым и очень надежным. Стоит следить за чистотой системы охлаждения и работой системы вентиляции картера, а также отсутствием течей и состоянием катализаторов. При хорошем уходе этот двигатель может пройти 250-300 и более тысяч километров до начала заметного потребления масла.

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Третьим вариантом стал четырехцилиндровый турбодизель на 1,6 литра и 92 л.с. Он имеет индекс DV6DTED, в нем по два клапана на цилиндр и ременной привод ГРМ, но без сажевого фильтра и тем более впрыска мочевины. В общем, по описанию – почти идеальный по простоте и надежности дизельный мотор, и на практике он эти предположения вполне оправдывает. Ресурс поршневой стабильный, ГРМ надежный, а потенциальные неисправности обычные для дизеля: наддув, топливная аппаратура и EGR. Так что поклонники дизеля могут быть очень довольны.

Вывод о надежности Peugeot 301 / Citroen C-Elysee

Peugeot 301 и его близнец – хорошие варианты простой машины на долгие годы. Старая платформа, проверенные моторы, надежные подвески – все это делает седан бюджетником в лучшем значении этого слова, то есть дешевым и надежным. А учитывая, что возраст модели еще не перевалил за 10 лет, есть шанс найти экземпляр с неплохим остаточным ресурсом.