Какие новинки представила Peugeot на Парижском моторшоу 2024 года

Всего в Париже дебютировали обновленный Peugeot E-2008, версии Long Range кроссоверов E-3008 и E-5008, а также совершенно новый электрический вариант фастбэка Peugeot 408.

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Peugeot E-2008

Компактный электрический кроссовер Peugeot E-2008 получил улучшенный дизайн и более мощный электромотор, выдающий 115 кВт (156 л.с.), новую графику задних светодиодных фонарей с фирменным узором “трех когтей”, улучшенную батарею емкостью 54 кВт-ч, что обеспечивает запас хода в 406 километров.

Peugeot говорит, что ориентировочное время зарядки аккумулятора от 20% до 80% составляет всего 30 минут, при условии использования зарядной станции постоянного тока мощностью 100 кВт. Список стандартного оснащения достаточно широк и включает адаптивный круиз-контроль с функцией Stop&Go, систему автоматического экстренного торможения с функцией предупреждения о возможном столкновении, расширенную систему распознавания дорожных знаков, контроль рядности движения с возможностью коррекцией траектории, систему обнаружения потери внимания водителя, мониторинг "слепых зон" зеркал заднего вида и тому подобное.

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Peugeot E-3008/Peugeot E-5008

В то же время новый Peugeot E-3008 теперь доступен в версии Long Range с впечатляющим запасом хода в 700 км. Автопроизводитель говорит, что это является лучшим показателем в сегменте. Узнать модель можно по новому стилю передней части с новыми фарами и решеткой радиатора. Салон модели также новый.

Peugeot называет его Panoramic i-Cockpit® и говорит, что он предлагает непревзойденную архитектуру с несколькими впечатляющими элементами – например, изогнутым 21-дюймовым панорамным HD-дисплеем, что протянулся левой части салона до правого края центральной консоли, или контурная подсветка салона с возможностью выбора одного из восьми цветов.

Новинка будет доступна в трех версиях:

- Electric 210: передний привод, электромотор мощностью 157 кВт (210 л.с.), стандартный аккумулятор, запас хода до 529 км;

- Electric 230 Long Range: передний привод, электромотор мощностью 170 кВт (230 л.с.), увеличенный аккумулятор, запас хода до 700 км;

- Electric 320 Dual Motor AWD: полный привод с двумя электромоторами, общей мощностью 240 кВт (320 л.с.)

Последний вариант исполнения пополнит линейку модели позже. Емкость большей батареи, как ее называет компания, составляет 96 кВт-ч и она способна принимать заряд до 160 кВт, чего достаточно, чтобы зарядить аккумулятор с 20% до 80% за 27 минут.

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Семиместный E-5008 использует те же силовые агрегаты и батарею от E-3008 и, фактически, отличается от него большими размерами (длина – 4,79 м; ширина – 1,89 м; высота – 1,69 м), однако, из-за этого имеет несколько меньший запас хода – 668 километров.

Багажник модели имеет полезный объем в 916 литров при стандартной конфигурации с 5-местным салоном. В то же время при условии разложенного третьего ряда и 7-местного салона, объем багажного отделения составляет 348 литров.

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Peugeot E-408

В рамках Парижского моторшоу также дебютировал электрический аналог Peugeot 408. Новинка отличается стильным кузовом фастбек, со стремительным силуэтом и привлекательным дизайном, однако электрическая модель в этом аспекте почти не отличается от аналога с ДВС или гибрида. Однако, в отличие от E-3008 и E-5008, построенных на платформе STLA Medium, E-408 создан на базе архитектуры E-EMP2 (Efficient Modular Platform).

Поэтому автомобиль имеет колесную базу в 2,787 метра, что позволило разместить батарею емкостью 58 кВт-ч под полом. E-408 имеет единственный электромотор на передней оси, выдающий 210 л.с. и 345 Нм крутящего момента. Из-за этого, запас хода модели составляет всего 453 километра.