Peugeot хочет заново изобрести руль для нового 208

Polygon выглядит как двухдверный хэтчбек, отличающийся удлиненным лобовым стеклом, раздутыми арками колес и максимально отодвинутыми к углам кузова колесами. Дизайнеры Peugeot отказались от привычной решетки радиатора, поэтому, вероятно, это полностью электрическая модель. И хотя частично застекленная крыша вряд ли дойдет до серийной модели, общий язык дизайна может лечь в основу нового 208, дебют которого ожидается в 2026 году.

При этом Polygon не забывает о наследии бренда. В его силуэте можно углядеть намеки на легендарный Peugeot 205, особенно в треугольной форме средней стойки и мелких декоративных элементах. И хотя текущие модели Peugeot имеют вполне самобытную внешность, появление концепта свидетельствует об утверждении новой философии дизайна - футуристической и технологичной.

Ключевым элементом Polygon станет новая система рулевого управления по электропроводке (steer-by-wire). Peugeot называет ее “центральной для удовольствия от вождения будущих автомобилей марки”. Эта технология заменяет традиционное механическое соединение между рулем и колесами электронными сигналами, что обеспечивает более точное и быстрое реагирование. Она получит уникальный прямоугольный “гиперквадратный” руль с четырьмя отверстиями - по стилю похожее на решение, которое ранее демонстрировали в Lexus RZ.

Как и его “кузены” по концерну Stellantis, в частности Opel Corsa следующего поколения, новый Peugeot 208 получит платформу STLA Small. Ожидается, что модель будет предлагаться с батареей до 82 кВт-ч, что станет большим шагом вперед по сравнению с нынешним e-208 на 52 кВт-ч. Официальная премьера концепта Peugeot Polygon запланирована на следующую неделю.