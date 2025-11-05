Укр
Peugeot хочет заново изобрести руль для нового 208

Peugeot готовит настоящий дизайнерский прорыв. Французский производитель опубликовал первый тизер нового концепта под названием Polygon, который должен стать предвестником не только будущего поколения Peugeot 208, но и полного обновления стиля бренда.
ФОТО: Peugeot|

Концепт Peugeot Polygon

Данила Северенчук
logo5 ноября, 14:40
Polygon выглядит как двухдверный хэтчбек, отличающийся удлиненным лобовым стеклом, раздутыми арками колес и максимально отодвинутыми к углам кузова колесами. Дизайнеры Peugeot отказались от привычной решетки радиатора, поэтому, вероятно, это полностью электрическая модель. И хотя частично застекленная крыша вряд ли дойдет до серийной модели, общий язык дизайна может лечь в основу нового 208, дебют которого ожидается в 2026 году.

При этом Polygon не забывает о наследии бренда. В его силуэте можно углядеть намеки на легендарный Peugeot 205, особенно в треугольной форме средней стойки и мелких декоративных элементах. И хотя текущие модели Peugeot имеют вполне самобытную внешность, появление концепта свидетельствует об утверждении новой философии дизайна - футуристической и технологичной.

Ключевым элементом Polygon станет новая система рулевого управления по электропроводке (steer-by-wire). Peugeot называет ее “центральной для удовольствия от вождения будущих автомобилей марки”. Эта технология заменяет традиционное механическое соединение между рулем и колесами электронными сигналами, что обеспечивает более точное и быстрое реагирование. Она получит уникальный прямоугольный “гиперквадратный” руль с четырьмя отверстиями - по стилю похожее на решение, которое ранее демонстрировали в Lexus RZ.

Как и его “кузены” по концерну Stellantis, в частности Opel Corsa следующего поколения, новый Peugeot 208 получит платформу STLA Small. Ожидается, что модель будет предлагаться с батареей до 82 кВт-ч, что станет большим шагом вперед по сравнению с нынешним e-208 на 52 кВт-ч. Официальная премьера концепта Peugeot Polygon запланирована на следующую неделю.

#Peugeot #Фото #Электромобиль #Автотехнологии #Новости