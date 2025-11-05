Peugeot хоче заново винайти кермо для нового 208

Polygon виглядає як дводверний хетчбек, що вирізняється видовженим лобовим склом, роздутими арками коліс і максимально відсунутими до кутів кузова колесами. Дизайнери Peugeot відмовилися від звичної решітки радіатора, тому, вірогідно, це повністю електрична модель. І хоча частково засклений дах навряд чи дійде до серійної моделі, загальна мова дизайну може лягти в основу нового 208, дебют якого очікується у 2026 році.

При цьому Polygon не забуває про спадщину бренду. У його силуеті можна вгледіти натяки на легендарний Peugeot 205, особливо в трикутній формі середньої стійки та дрібних декоративних елементах. І хоча поточні моделі Peugeot мають цілком самобутню зовнішність, поява концепту свідчить про затвердження нової філософії дизайну — футуристичної та технологічної.

Ключовим елементом Polygon стане нова система рульового керування по електропроводці (steer-by-wire). Peugeot називає її “центральною для задоволення від водіння майбутніх автомобілів марки”. Ця технологія замінює традиційне механічне з’єднання між кермом і колесами електронними сигналами, що забезпечує точніше й швидше реагування. Вона отримає унікальне прямокутне “гіперквадратне” кермо з чотирма отворами — за стилем схоже на рішення, яке раніше демонстрували у Lexus RZ.

Як і його “кузени” по концерну Stellantis, зокрема Opel Corsa наступного покоління, новий Peugeot 208 отримає платформу STLA Small. Очікується, що модель пропонуватиметься з батареєю до 82 кВт-год, що стане великим кроком уперед порівняно з нинішнім e-208 на 52 кВт-год. Офіційна прем’єра концепту Peugeot Polygon запланована на наступний тиждень.