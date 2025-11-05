Укр
Peugeot хоче заново винайти кермо для нового 208

Peugeot готує справжній дизайнерський прорив. Французький виробник опублікував перший тизер нового концепту під назвою Polygon, який має стати передвісником не лише майбутнього покоління Peugeot 208, а й повного оновлення стилю бренду.
Peugeot Polygon: новий концепт показав, яким стане наступний електричний 208 - Auto24

ФОТО: Peugeot|

Концепт Peugeot Polygon

Данило Северенчук
logo5 листопада, 14:40
Polygon виглядає як дводверний хетчбек, що вирізняється видовженим лобовим склом, роздутими арками коліс і максимально відсунутими до кутів кузова колесами. Дизайнери Peugeot відмовилися від звичної решітки радіатора, тому, вірогідно, це повністю електрична модель. І хоча частково засклений дах навряд чи дійде до серійної моделі, загальна мова дизайну може лягти в основу нового 208, дебют якого очікується у 2026 році.

При цьому Polygon не забуває про спадщину бренду. У його силуеті можна вгледіти натяки на легендарний Peugeot 205, особливо в трикутній формі середньої стійки та дрібних декоративних елементах. І хоча поточні моделі Peugeot мають цілком самобутню зовнішність, поява концепту свідчить про затвердження нової філософії дизайну — футуристичної та технологічної.

Ключовим елементом Polygon стане нова система рульового керування по електропроводці (steer-by-wire). Peugeot називає її “центральною для задоволення від водіння майбутніх автомобілів марки”. Ця технологія замінює традиційне механічне з’єднання між кермом і колесами електронними сигналами, що забезпечує точніше й швидше реагування. Вона отримає унікальне прямокутне “гіперквадратне” кермо з чотирма отворами — за стилем схоже на рішення, яке раніше демонстрували у Lexus RZ.

Як і його “кузени” по концерну Stellantis, зокрема Opel Corsa наступного покоління, новий Peugeot 208 отримає платформу STLA Small. Очікується, що модель пропонуватиметься з батареєю до 82 кВт-год, що стане великим кроком уперед порівняно з нинішнім e-208 на 52 кВт-год. Офіційна прем’єра концепту Peugeot Polygon запланована на наступний тиждень.

