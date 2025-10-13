Повноприводний Peugeot E-5008 прямує в Україну: яка ціна

Новий Peugeot E-5008 є логічним продовженням лінійки Peugeot 5008, який уже дебютував в Україні. Модель поєднує впізнаваний дизайн із новітньою електричною платформою та високим рівнем технологічного оснащення. Зовні автомобіль зберігає класичні пропорції кросовера: плаский капот, чітко окреслений профіль і майже вертикальну задню частину з великою кришкою багажника. Габарити моделі – 4,79 м у довжину, 1,9 м у ширину та 2,9 м колісної бази – формують враження потужного й солідного позашляховика.

Дизайн має характерні для бренду акценти: фірмове світлове оформлення, масивні 20-дюймові колісні диски та оригінальне виконання назви моделі з літерою “E”, що підкреслює її електричну природу. Завдяки вбудованому зарядному пристрою потужністю 11 кВт батарею ємністю 73 кВт-год можна повністю зарядити приблизно за 4 години 30 хвилин від настінного пристрою Wallbox. Запас ходу в комбінованому циклі WLTP становить до 467 км. Для тривалих поїздок передбачено швидке заряджання – поповнення від 20 до 80% заряду займає близько 30 хвилин.

Одна з ключових переваг E-5008 – це система повного приводу 4х4, побудована на основі двох електромоторів. Разом вони забезпечують сумарну потужність 239 кВт або 325 к.с., що дозволяє автівці розганятися до 100 км/год за 6,5 секунди. Максимальна швидкість обмежена на позначці 180 км/год. Така конфігурація гарантує стабільність, тягу та впевненість на різних типах покриття, включно з поганими дорогами чи легким бездоріжжям.

В Україні Peugeot E-5008 буде представлено у 7-місному виконанні та лише у максимальній комплектації GT, орієнтованій на комфорт для великої родини або подорожей компанією друзів. Інтер’єр виконано у фірмовому стилі Panoramic i-Cockpit із вигнутим 21-дюймовим дисплеєм, що об’єднує приладову панель і мультимедійну систему. Система підтримує бездротове підключення Apple CarPlay та Android Auto, а ергономічна центральна консоль забезпечує зручне керування основними функціями.

Серед оснащення – тризонний клімат-контроль, тепловий насос акумуляторної батареї, підігрів передніх і задніх сидінь, а також вентиляція й функція масажу для передніх крісел. Оздоблення поєднує матеріали Alcantara, комбіновану шкіру та алюмінієві вставки. Панорамний скляний дах створює відчуття простору та додає салону світла.

За безпеку та комфорт у русі відповідає комплекс систем допомоги водієві: адаптивний круїз-контроль, асистент утримання смуги руху, система автоматичного гальмування, функція розпізнавання дорожніх знаків і камера кругового огляду. Такий набір робить E-5008 GT повноцінним флагманом модельного ряду бренду.

Вартість повноприводного Peugeot E-5008 у комплектації GT в Україні становить від 1 956 000 гривень, що еквівалентно близько 47 000 доларів за поточним курсом обміну. Новинка вже доступна для попереднього замовлення у дилерів Peugeot.