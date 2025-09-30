Базовий Peugeot 308 отримав чудове оснащення та доступну ціну

Нещодавно Peugeot презентувала оновлений 308 й тепер хетчбек та універсал потрапили до дилерів по всій Європі. Перегляд конфігуратора показує, що базова версія Style не лише має гарний перелік оснащення, але й відрізняється від топової наявністю однією функцією, яка, вірогідно, сподобається покупцям.

Детальніше: Оновлені Peugeot 308 та 308 SW зберегли дизель й доступні також у гібридних та електричній версіях

Йдеться про фізичну панель керування двозонним клімат-контролем, що має два класичні поворотні диски та набір кнопок. Вона розташована під центральним екраном мультимедіа діагоналлю 10 дюймів. Аналогічну конфігурацію можна знайти в комплектаціях Style, Business та Allure. Водночас версії GT та GT Exclusive отримали сенсорні перемикачі “Peugeot i-toggles”.

Peugeot 308 Style

Це означає, що для регулювання температури потрібно лише поглянути на екран і натиснути на потрібну область. Очевидно, базова модель має бідніші матеріали оздоблення, однак список оснащення доповнюється 10-дюймовою цифровою панеллю приладів, парктроніками позаду, дзеркала з електроприводом складання та підігрівом, а також аудіосистемою з шістьма динаміками.

Також цікаво: Peugeot 3008 тепер доступний в Україні з новим двигуном

Автомобіль початкового рівня також пропонується з комплектом чорних 16-дюймових легкосплавних дисків та світлодіодними фарами. Флагманська комплектація Peugeot 308 під назвою GT Exclusive вирізняється 18-дюймовими легкосплавними дисками з діамантовим огранюванням, гарнішими бічними порогами, розширенням переднього бампера та підсвіченою частиною решітки радіатора, до якої додаються підсвічений логотип Peugeot та матричні світлодіодні фари.

Peugeot 308 GT Exclusive

У салоні GT Exclusive оснащений оновленою панеллю приладів із 3D-графікою, фоновим підсвічуванням, оббивкою з алькантари та пакетом опцій 360 Vision & Drive Assist Plus Pack, що забезпечує можливості автономного водіння 2-го рівня. Опції включають аудіосистему Focal з 10 динаміками, люк на даху, бездротову зарядку смартфона, всесезонні шини та висувний зчіпний пристрій.

Читайте також: Stellantis знайшла спосіб значно покращити акумулятори електромобілів

Peugeot 308 доступний як м’який гібрид, плагін-гібрид, а також у дизельному та повністю електричному варіантах. Найдешевший Peugeot 308 Style Hybrid 145 наразі у Франції коштує від 28 390 євро, тоді як топова комплектація GT Exclusive з тим самим двигуном коштує 33 277 євро. Найдорожчим варіантом в лінійці є 308 GT Exclusive Plug-in Hybrid 195 вартістю 39 780 євро.