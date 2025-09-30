Базовый Peugeot 308 получил отличное оснащение и доступную цену

Недавно Peugeot представила обновленный 308 и теперь хэтчбек и универсал попали к дилерам по всей Европе. Просмотр конфигуратора показывает, что базовая версия Style не только имеет хороший перечень оснащения, но и отличается от топовой наличием одной функцией, которая, вероятно, понравится покупателям.

Речь идет о физической панели управления двухзонным климат-контролем, что имеет два классических поворотные диски и набор кнопок. Она расположена под центральным экраном мультимедиа диагональю 10 дюймов. Аналогичную конфигурацию можно найти в комплектациях Style, Business и Allure. В то же время версии GT и GT Exclusive получили сенсорные переключатели “Peugeot i-toggles”.

Peugeot 308 Style

Это означает, что для регулирования температуры нужно лишь взглянуть на экран и нажать на нужную область. Очевидно, базовая модель имеет более бедные материалы отделки, однако список оснащения дополняется 10-дюймовой цифровой панелью приборов, парктрониками сзади, зеркала с электроприводом складывания и подогревом, а также аудиосистемой с шестью динамиками.

Автомобиль начального уровня также предлагается с комплектом черных 16-дюймовых легкосплавных дисков и светодиодными фарами. Флагманская комплектация Peugeot 308 под названием GT Exclusive отличается 18-дюймовыми легкосплавными дисками с бриллиантовой огранкой, более красивыми боковыми порогами, расширением переднего бампера и подсвеченной частью решетки радиатора, к которой добавляются подсвеченный логотип Peugeot и матричные светодиодные фары.

Peugeot 308 GT Exclusive

В салоне GT Exclusive оснащен обновленной панелью приборов с 3D-графикой, фоновой подсветкой, обивкой из алькантары и пакетом опций 360 Vision & Drive Assist Plus Pack, что обеспечивает возможности автономного вождения 2-го уровня. Опции включают аудиосистему Focal с 10 динамиками, люк на крыше, беспроводную зарядку смартфона, всесезонные шины и выдвижное сцепное устройство.

Peugeot 308 доступен как мягкий гибрид, плагин-гибрид, а также в дизельном и полностью электрическом вариантах. Самый дешевый Peugeot 308 Style Hybrid 145 сейчас во Франции стоит от 28 390 евро, тогда как топовая комплектация GT Exclusive с тем же двигателем стоит 33 277 евро. Самым дорогим вариантом в линейке является 308 GT Exclusive Plug-in Hybrid 195 стоимостью 39 780 евро.