Полноприводный Peugeot E-5008 направляется в Украину: какая цена

Новый Peugeot E-5008 является логическим продолжением линейки Peugeot 5008, который уже дебютировал в Украине. Модель сочетает узнаваемый дизайн с новейшей электрической платформой и высоким уровнем технологического оснащения. Внешне автомобиль сохраняет классические пропорции кроссовера: плоский капот, четко очерченный профиль и почти вертикальную заднюю часть с большой крышкой багажника. Габариты модели – 4,79 м в длину, 1,9 м в ширину и 2,9 м колесной базы – формируют впечатление мощного и солидного внедорожника.

Читайте также: Базовый Peugeot 308 получил отличное оснащение и доступную цену

Дизайн имеет характерные для бренда акценты: фирменное световое оформление, массивные 20-дюймовые колесные диски и оригинальное исполнение названия модели с буквой “E”, что подчеркивает ее электрическую природу. Благодаря встроенному зарядному устройству мощностью 11 кВт батарею емкостью 73 кВт-ч можно полностью зарядить примерно за 4 часа 30 минут от настенного устройства Wallbox. Запас хода в комбинированном цикле WLTP составляет до 467 км. Для длительных поездок предусмотрена быстрая зарядка – пополнение от 20 до 80% заряда занимает около 30 минут.

Одно из ключевых преимуществ E-5008 – это система полного привода 4х4, построена на основе двух электромоторов. Вместе они обеспечивают суммарную мощность 239 кВт или 325 л.с., что позволяет машине разгоняться до 100 км/ч за 6,5 секунды. Максимальная скорость ограничена на отметке 180 км/ч. Такая конфигурация гарантирует стабильность, тягу и уверенность на различных типах покрытия, включая плохие дороги или легкое бездорожье.

Также интересно: Peugeot Boxer одел "школьную" ливрею

В Украине Peugeot E-5008 будет представлен в 7-местном исполнении и только в максимальной комплектации GT, ориентированной на комфорт для большой семьи или путешествий компанией друзей. Интерьер выполнен в фирменном стиле Panoramic i-Cockpit с изогнутым 21-дюймовым дисплеем, объединяющим приборную панель и мультимедийную систему. Система поддерживает беспроводное подключение Apple CarPlay и Android Auto, а эргономичная центральная консоль обеспечивает удобное управление основными функциями.

Среди оснащения – трехзонный климат-контроль, тепловой насос аккумуляторной батареи, подогрев передних и задних сидений, а также вентиляция и функция массажа для передних кресел. Отделка сочетает материалы Alcantara, комбинированную кожу и алюминиевые вставки. Панорамная стеклянная крыша создает ощущение простора и добавляет салону света.

За безопасность и комфорт в движении отвечает комплекс систем помощи водителю: адаптивный круиз-контроль, ассистент удержания полосы движения, система автоматического торможения, функция распознавания дорожных знаков и камера кругового обзора. Такой набор делает E-5008 GT полноценным флагманом модельного ряда бренда.

Читайте также: Обновленные Peugeot 308 и 308 SW сохранили дизель и доступны также в гибридных и электрической версиях

Стоимость полноприводного Peugeot E-5008 в комплектации GT в Украине составляет от 1 956 000 гривен, что эквивалентно около 47 000 долларов по текущему курсу обмена. Новинка уже доступна для предварительного заказа у дилеров Peugeot.