Peugeot Landtrek забронировали вовсе не для военных

Прифронтовые регионы в условиях постоянных вражеских обстрелов давно ожидали надежные машины для выезда на устранение аварийных повреждений. Наконец такая техника появилась и потребность в ней будет большая.

С классом бронирования B6

На вызов времени ведущий игрок в украинском секторе производства спецтехники повышенной защиты REFORM разработал и изготовил первый образец пикапа Landtrek именно для таких случаев.

Кроме обычных доработанных версий Peugeot Landtrek, с недавних пор в каталоге заказов присутствует специальная бронированная версия пикапа REFORM PL-B6. Эта машина выполнена по классу бронирования B6 (BR6/FB6) с дополнительной защитой ПЗСА-3.

Напомним, уровень бронезащиты B6 предусматривает баллистическую преграду высокоскоростным винтовочным пулям, как от 7.62x39 мм, 7.62x51 мм, 7.62x54 мм, а также различного вида осколков.

Бронированный "аварийный" пикап получил герметичный кунг с трехсторонним доступом для ремонтного инвентаря. Фото: Reform

Такие ливреи уже защищают на фронте

Бронированные автомобили на базе пикапа Landtrek построены в довольно большом количестве для армейских подразделений и реально используются в "горячих точках" на линии фронта. Оттуда о машине поступают положительные отзывы. Теперь есть версия для аварийных служб.

Предложенное решение в такой версии предусматривает внутреннее стальное бронирование салона "капсула" по всей зоне поверхностей и на крыше. Лобовое бронированное стекло с обогревом, боковые бронированные двери с механизмом разгрузки и усиленными петлями.

Также бронестекло установлено на передних и задних дверях. Машина имеет собственную систему автоматического пожаротушения, защиту топливного бака и много других важных доработок.

Все необходимо размещено в кузове

Крепкий полноприводный пикап Peugeot Landtrek и проверенное бронирование в выкройках и построении украинского производителя стали основой для создания нового уникального автомобиля – бронированного пикапа для аварийных экстренных служб. Новая версия отличается несколькими важными особенностями.

Четырехдверный салон и большой крытый кузов бронированного пикапа комплектуются под ведомственные нужды предприятия. Фото: Reform

Во-первых, речь идет о пикапе Landtrek с полным бронированием от Reform по классу B6 ПЗСА-3, поэтому можно быть уверенным в надежной защите членов аварийной бригады, которые отправляются на ликвидацию повреждений

Во-вторых, пикап разработан и спроектирован так, чтобы соответствовать всем специфическим требованиям заказчика:

в кузове размещен КУНГ с отсеками для оборудования;

добавлено пневматические баллоны задней подвески из расчета на высокую нагрузку;

установлен проблесковый маячок синего цвета и дополнительное освещение рабочей зоны;

нанесена специальная яркая маркировка на кузове и тому подобное.

В двух версиях силового наполнения

Сейчас в Украине предлагаются два варианта пикапа. В одном случае это хорошо известный Peugeot Landtrek со 150-сильным 1,9-литровым турбодизелем и механической коробкой переключения передач.

Во втором варианте новый Landtrek поставляется с мощным 202-сильным 2,2-литровым двигателем, что может работать в паре как с механической, так и с автоматической коробкой переключения передач.

Машинам газовой аварийной газовой службы присвоен статус спецтранспорта. Фото: Reform

Выбор за покупателем в соответствии со спецификой его работы, рельефа местности и особенностей в характеристиках состояния дорог в зоне его ответственности. При любом решении по силовому потенциалу Landtrek поступит с прочной рамой, полным приводом с пониженным рядом и блокировкой дифференциала, большим кузовом для перевозки грузов и удобным 5-местным салоном.