Peugeot Landtrek забронювали зовсім не для військових

Прифронтові регіони в умовах постійних ворожих обстрілів давно очікували надійні машини для виїзду на усунення аварійних пошкоджень. Нарешті така техніка з'явилася і потреба у ній буде велика.

З класом бронювання B6

На виклик часу провідний гравець в українському секторі виробництва спецтехніки підвищеного захисту REFORM розробив та виготовив перший зразок пікапа Landtrek саме для таких випадків.

Читайте також Ще один трактор з броньованою кабіною показали у Києві

Окрім звичайних доопрацьованих версій Peugeot Landtrek, віднедавна у каталозі замовлень присутня спеціальна броньована версія пікапа REFORM PL-B6. Ця машина виконана за класом бронювання B6 (BR6/FB6) з додатковим захистом ПЗСА-3.

Нагадаємо, рівень бронезахисту B6 передбачає балістичну перепону високошвидкісним гвинтівковим кулям, як от 7.62x39 мм, 7.62x51 мм, 7.62x54 мм, а також різного виду уламків.

Броньований "аварійний" пікап отримав герметичний кунг з тристороннім доступом для ремонтного реманенту. Фото: Reform

Такі лівреї вже захищають на фронті

Броньовані автомобілі на базі пікапа Landtrek побудовані у доволі великій кількості для армійських підрозділів та реально використаються в "гарячих точках" на лінії фронту. Звідти про машину надходять схвальні відгуки. Тепер є версія для аварійних служб.

Читайте також Екскаватор-навантажувач JCB в Києві отримав броньовану кабіну

Запропоноване рішення в такій версії передбачає внутрішнє сталеве бронювання салону "капсула" по всій зоні поверхонь та на даху. Лобове броньоване скло з обігрівом, бічні броньовані двері з механізмом розвантаження та посиленими петлями.

Також бронескло встановлено на передніх та задніх дверях. Машина має власну систему автоматичного пожежогасіння, захист паливного бака та багато інших важливих доопрацювань.

Все необхідно розміщено в кузові

Міцний повнопривідний пікап Peugeot Landtrek та перевірене бронювання у викройках й побудові українського виробника стали основою для створення нового унікального автомобіля – броньованого пікапа для аварійних екстрених служб. Нова версія вирізняється кількома важливими особливостями.

Чотиридверний салон та великий критий кузов броньованого пікапа комплектуються під відомчі потреби підприємства. Фото: Reform

По-перше, йдеться про пікап Landtrek з повним бронюванням від Reform по класу B6 ПЗСА-3, тому можна бути впевненим в надійному захисті членів аварійної бригади, котрі вирушають на ліквідацію пошкоджень

По-друге, пікап розроблений та спроектований так, щоб відповідати усім специфічним вимогам замовника:

у кузові розміщено КУНГ з відсіками для обладнання;

додано пневматичні балони задньої підвіски з розрахунку на високе навантаження;

встановлено проблисковий маячок синього кольору та додаткове освітлення робочої зони;

нанесено спеціальне яскраве маркування на кузові тощо.

У двох версіях силового наповнення

Наразі в Україні пропонуються два варіанти пікапа. В одному випадку це добре відомий Peugeot Landtrek зі 150-сильним 1,9-літровим турбодизелем та механічною коробкою перемикання передача.

У другому варіанті новий Landtrek постачається з потужним 202-сильним 2,2-літровим двигуном, що може працювати у парі як з механічною, так і з автоматичною коробкою перемикання передача.

Машинам газової аварійної газової служби надано статус спецтранспорту. Фото: Reform

Вибір за покупцем відповідно до специфіки його роботи, рельєфу місцевості та особливостей в характеристиках стану доріг у зоні його відповідальності. При будь-якому рішенні щодо силового потенціалу Landtrek надійде з міцною рамою, приводом зі зниженим рядом та блокуванням диференціала, великим кузовом для перевезення вантажів та зручним 5-місним салоном.