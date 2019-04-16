Французский производитель продолжает усиливать позиции на рынке Поднебесной и собирается предложить покупателям то, чего не увидят клиенты в Европе.

Peugeot 508 дебютировал на автосалоне в Гуанчжоу в прошлом году, а на нынешнем автошоу в Шанхае компания представит выполнение с увеличенной колесной базой и гибридной силовой установкой.

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Peugeot 508L PHEV оснащается той же силовой установкой, что и стандартный 508-й, то есть 1,6-литровым бензиновым мотором производительностью в 178 сил и 80-киловаттным электромотором. Вместе они обеспечивают отдачу в 222 л.с. А благодаря компактной батареи гибрид может проехать до 40 километров на чистой электротяге.

Колесная база 508L на 55 мм длиннее, чем у обычной машины и составляет 2848 мм. При этом и общая длина седана выросла до 4856 мм – это на 100 мм больше, чем в короткобазной модели.

Подробная информация о новинке появится после премьеры в Шанхае, где Peugeot также планирует показать свежие 308, 408, 4008 и 5008.

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