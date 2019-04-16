Французький виробник продовжує посилювати позиції на ринку Піднебесної і збирається запропонувати покупцям те, чого не побачать клієнти в Європі.

Peugeot 508 дебютував на автосалоні у Гуанчжоу минулого року, а на нинішньому автошоу в Шанхаї компанія представить виконання зі збільшеною колісною базою і гібридною силовою установкою.

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Peugeot 508L PHEV оснащується тією ж силовою установкою, що і стандартний 508-й, тобто 1,6-літровим бензиновим мотором продуктивністю у 178 сил і 80-кіловатним електромотором. Разом вони забезпечують віддачу у 222 к.с. А завдяки компактній батареї гібрид може проїхати до 40 кілометрів на чистій електротязі.

Колісна база 508L на 55 мм довша, ніж у звичайної машини і становить 2848 мм. при цьому й загальна довжина седана збільшилась до 4856 мм – це на 100 мм більше, ніж у короткобазної моделі.

Детальніша інформація про новинку з’явиться після прем’єри в Шанхаї, де Peugeot також планує показати свіжі 308, 408, 4008 і 5008.

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