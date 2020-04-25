Пикапы на базе спорткаров Porsche существуют. Причем не только в воображении дизайнеров.

По миру распространилась пикапомания. Tesla Cybertruck, Rivian R1T, Hyundai Santa Cruz – только последние модели в этом сегменте. Однако вряд ли на производство пикапов осмелится немецкий производитель спортивных авто Porsche. Наверстать упущенное взялись тюнеры и дизайнеры.

Неизвестный владелец Porsche 944 из Германии создал не просто пикап, а шестиколесный пикап! Среди прочего у машины вполне типичные для этого типа кузова свойства – окошко из кабины в кузов и даже название на руле – Porsche PickUp!

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Дизайнер Адель Бурас не только нарисовал несколько возможных вариаций пикапов Porsche, но и придумал название для электрического пикапа на основе первого электрокара “Порше” – Porsche Traykan, пишет Motortrend.

Будет ли Porsche когда-либо делать пикап? Наверное, нет, ведь сейчас он сконцентрирован на EV. Автопроизводитель начнет производство электрического Macan в конце 2022 года и надеется построить электрические версии Boxster и Cayman. Porsche работает с Audi над новой платформой PPE, которая будет основой для множества электромобилей в ближайшие годы. Однако если конкуренция с Tesla все же важна для немецкого производителя, то пикап должен был бы побороться за потребителей. По крайней мере, американских.

Напомним, что в сеть слили изображение нового Porsche.