Пікапи на базі спорткарів Porsche існують. Причому не лише в уяві дизайнерів.

Світом поширилась пікапоманія. Tesla Cybertruck, Rivian R1T, Hyundai Santa Cruz – лише останні вироби в цьому сегменті. Однак навряд чи на виробництво пікапів наважиться німецький виробник спортивних авто Porsche. Надолужити згаяне взялись тюнери та дизайнери.

Невідомий власник Porsche 944 з Німеччини створив не просто пікап, а шестиколісний пікап! Серед іншого в машини цілком типові для цього типу кузова властивості – віконце з кабіни в кузов та навіть назва на кермі – Porsche PickUp!

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Дизайнер Адель Бурас не лише намалював кілька можливих варіацій пікапів Porsche, але й придумав назву для електричного пікапа на основі першого електрокару “Порше” - Porsche Traykan, пише Motortrend.

Чи зробить Porsche коли-небудь? Напевно, ні, адже зараз він сконцентрований на EV. Автовиробник розпочне виробництво електричного Macan наприкінці 2022 року та сподівається побудувати електричні версії Boxster та Cayman. Porsche працює з Audi над новою платформою PPE, яка буде основою для безлічі електромобілів у найближчі роки. Однак якщо конкуренція з Tesla все ж важлива для німецького виробника, то пікап мав би поборотися за споживачів. Принаймні, американських.

Нагадаємо, що в мережу злили зображення нового Porsche.