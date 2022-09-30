Долгожданный автомобиль поражает своими возможностями, однако пока только в воображении его разработчика.

Илон Маск снова своим твитом наделал шум. Он написал, что Tesla Cybertruck сможет пересекать реки, озера и "даже моря, которые не слишком бурные" благодаря водонепроницаемому кузову.

Cybertruck будет достаточно водонепроницаемым, чтобы некоторое время служить лодкой, поэтому он может пересекать реки, озера и даже моря, которые не слишком бурные. — Илон Маск (@elonmusk) 29 сентября 2022 г.



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Мероприятие Tesla AI Day 2022 должно состояться вечером 30 сентября. Для посетителей, клиентов, инвесторов и наблюдателей готовят множество сюрпризов.

Среди прочих должна быть новость о начале производства пикапа Tesla Cybertruck. Ведь полностью электрический пикап Tesla ждет более миллиона владельцев предварительных заказов.

Сейчас, когда ураган "Иан" вызывает хаос во Флориде , Илон Маск в Twitter сообщает, что Cybertruck будет "достаточно водонепроницаемым", чтобы использовать его как лодку. К моменту написания статьи руководитель получил более 113 000 лайков за то, что поделился этой информацией.

Генеральный директор Tesla утверждает, что электромобиль сможет пересекать "реки, озера и даже моря", но делать это будет только "ненадолго". Маск не объясняет, что значит "ненадолго" в минутах, но добавляет, что он должен перейти от базы SpaceX Starbase к острову Саут-Падре. Обычно это 40 миль (64 км) и 52 минуты по обычной дороге.

Естественно, люди в социальных сетях интересуются, как эта неожиданная функция будет реализована на полностью электрическом пикапе, стартовая цена которого изначально составляла 39 990 долларов. Полноприводная версия стоила 49 990 долларов, а трехмоторная – 69 990 долларов. Ответа пока нет. Вместо этого есть много других вопросов.