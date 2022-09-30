Довгоочікуваний автомобіль вражає своїми можливостями, однак поки що лише в уяві його розробника.

Ілон Маск знову своїм твітом наробив галасу. Він написав, що Tesla Cybertruck зможе перетинати річки, озера і «навіть моря, які не надто бурхливі», завдяки водонепроникному кузову.

Cybertruck will be waterproof enough to serve briefly as a boat, so it can cross rivers, lakes & even seas that aren’t too choppy — Elon Musk (@elonmusk) September 29, 2022



Також цікаво Ілон Маск назвав нову дату прем’єри Tesla Cybertruck

Захід Tesla AI Day 2022 має відбутися ввечері 30 вересня. Для відвідувачів, клієнтів, інвесторів і спостерігачів готують багато сюрпризів.

Серед інших має бути новина про початок виробництва пікапа Tesla Cybertruck. Адже на повністю електричний пікап Tesla чекає більше мільйона власників попередніх замовлень.

Зараз, коли ураган «Іан» спричиняє хаос у Флориді, Ілон Маск у Twitter повідомляє, що Cybertruck буде «достатньо водонепроникним», щоб використовувати його як човен. На момент написання статті керівник отримав понад 113 000 лайків за те, що поділився цією інформацією.

Генеральний директор Tesla стверджує, що електромобіль зможе перетинати «річки, озера і навіть моря», але робити це буде лише «ненадовго». Маск не пояснює, що означає «ненадовго» в хвилинах, але додає, що він повинен перейти від бази SpaceX Starbase до острова Саут-Падре. Зазвичай це 40 миль (64 км) і 52 хвилини звичайною дорогою.

Природно, люди у соціальних мережах цікавляться, як ця несподівана функція буде реалізована на повністю електричному пікапі, стартова ціна якого спочатку становила 39 990 доларів. Повнопривідна версія коштувала 49 990 доларів, а тримоторна – 69 990 доларів. Відповіді поки що немає. натомість є багато інших питань.

Одне можна сказати напевно – ми не можемо дочекатися, щоб побачити його серійним. Тоді хтось напевно перевірить плавучість пікапа.