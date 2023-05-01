Новинка уже доступна для заказов в украинских дилеров.

Hilux GR SPORT – это топ-версия пикапов Toyota благодаря опыту многочисленных побед в ралли Дакар. С момента появления в 1968 году автомобиль получил непревзойденную репутацию благодаря своей универсальности.



Toyota Hilux в версии GR SPORT отличается от стандартного пикапа увеличенной шириной колеи, +140 мм спереди и +155 мм сзади. Это создает чувство уверенности во время движения в сложных погодных или дорожных условиях, обеспечивая более плавное вождение с меньшим креном.

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Внешний вид

Модификация GR SPORT подчеркнута красными спиральными пружинами и однотрубной подвеской с черной окраской спереди и красной сзади, сочетаясь с черными расширителями арки крыла.

Эффектный внешний вид подчеркивается новыми 17-дюймовыми черными легкосплавными дисками, которые выглядят особенно привлекательно в сочетании с хорошо заметными красными тормозными суппортами. Они также способствуют производительности: большая площадь обода снижает аэродинамическое сопротивление в дополнение к уменьшенному весу колеса.

Hilux GR SPORT также отличается премиальными деталями внешнего дизайна, такими как черная радиаторная решетка с G-мотивом и классическим логотипом Toyota, черными порогами, зеркалами и дверными ручками. Серебристая передняя защита днища, черный задний бампер и узнаваемые логотипы GR SPORT дополняют эффектный экстерьер.

Дизайн интерьера

Целеустремленность Hilux GR SPORT прослеживается и в чертах салона, где подчеркнута ДНК пикапа со спортивным наследием. Стильная черная монохромная отделка имеет контрастные красные акценты, в частности ремни безопасности. Это подчеркивает пристрастие к автоспорту, которое стоит за идентичностью GR SPORT.

Водители могут преодолевать расстояния в плохих погодных условиях в комфорте благодаря подогреву руля. В то же время, переключатели открывают возможность ручного выбора передачи, а алюминиевые спортивные педали дополняют впечатление.

Черные замшевые и кожаные спортивные сиденья с прошивкой и перфорацией серебристого цвета улучшают внешний вид салона. Кроме того, они способствуют исключительному комфорту и улучшают сцепление для минимизации скольжения.

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Технические изменения

Hilux хорошо известен по всему миру своими внедорожными возможностями и надежностью, а в последней модели эти черты усилены.

Увеличение угла заезда с 29 до 30 градусов и улучшенный дорожный клиренс расширяют внедорожные возможности автомобиля. Это достигнуто благодаря увеличению клиренса на 20 мм вместе с увеличением ширины пути на 140 мм спереди и на 155 мм сзади.

С точки зрения аэродинамики Hilux GR SPORT имеет новую структуру воздушного занавеса, в том числе совершенно новый бампер с функциональной рамой противотуманных фар, что оптимизирует эффективность сопротивления и уменьшает турбулентность колесной арки. Воздушный занавес позади кабины авто дополнительно оптимизирован благодаря применению аэродинамической дуги кузова (черного цвета) и рулонного тента кузова (также черного цвета).

Новые 17-дюймовые легкие колеса оснащены вездеходными шинами, что улучшает сцепление с дорогой и обеспечивает общую стабильность. Задние барабанные тормоза заменили новыми дисковыми. А спереди установлены увеличенные тормозные диски.

Модель будет доступна уже весной 2023 года в сети дилерских центров Toyota в Украине.