Новинка вже доступна для замовлень в українських дилерів.

Hilux GR SPORT – це топ-версія пікапів Toyota завдяки досвіду численних перемог у ралі «Дакар». З моменту появи у 1968 році автомобіль отримав неперевершену репутацію завдяки своїй універсальності.



Toyota Hilux у версії GR SPORT вирізняється від стандартного пікапа збільшеною шириною колії, +140 мм спереду та +155 мм ззаду. Це створює відчуття впевненості під час руху в складних погодних або дорожніх умовах, забезпечуючи більш плавне водіння з меншим креном.

Також цікаво новий керівник Toyota натякає на нові моделі GR

Зовнішній вигляд

Модифікація GR SPORT підкреслений червоними спіральними пружинами й однотрубною підвіскою з чорним забарвленням спереду і червоним ззаду, поєднуючись із чорними розширювачами арки крила.

Ефектний зовнішній вигляд підкреслюється новими 17-дюймовими чорними легкосплавними дисками, які виглядають особливо привабливо у поєднанні з добре помітними червоними гальмівними супортами. Вони також сприяють продуктивності: велика площа ободу знижує аеродинамічний опір у додаток на зменшену вагу колеса.

Hilux GR SPORT також вирізняється преміальними деталями зовнішнього дизайну, такими як чорна решітка радіатора з G-мотивом і класичним логотипом Toyota, чорними порогами, дзеркалами та дверними ручками. Сріблястий передній захист днища, чорний задній бампер і впізнавані логотипи GR SPORT доповнюють ефектний екстер’єр.

Дизайн інтер’єру

Цілеспрямованість Hilux GR SPORT простежується і в рисах салону, де підкреслено ДНК пікапа зі спортивною спадщиною. Стильне чорне монохромне оздоблення має контрастні червоні акценти, зокрема ремені безпеки. Це підкреслює пристрасть до автоспорту, яка стоїть за ідентичністю GR SPORT.

Водії можуть долати відстані за поганих погодних умов у комфорті завдяки підігріву керма. Водночас перемикачі відкривають можливість ручного вибору передачі, а алюмінієві спортивні педалі доповнюють враження.

Чорні замшеві та шкіряні спортивні сидіння з прошивкою й перфорацією сріблястого кольору покращують зовнішній вигляд салону. Крім того, вони сприяють винятковому комфорту і поліпшують зчеплення для мінімізації ковзання.

Також цікаво створено спеціальний пожежний Toyota Hilux для гасіння електромобілів

Технічні зміни

Hilux добре відомий у всьому світі своїми позашляховими можливостями та надійністю, а в останній моделі ці риси посилені.

Збільшення кута заїзду з 29 до 30 градусів і поліпшений дорожній кліренс розширюють позашляхові можливості автомобіля. Цього досягнуто завдяки збільшенню кліренсу на 20 мм разом зі збільшенням ширини колії на 140 мм спереду і на 155 мм ззаду.

З погляду аеродинаміки Hilux GR SPORT має нову структуру повітряної завіси, зокрема абсолютно новий бампер із функціональною рамою протитуманних фар, що оптимізує ефективність опору і зменшує турбулентність колісної арки. Повітряна завіса позаду кабіни авто додатково оптимізована завдяки застосуванню аеродинамічної дуги кузова (чорного кольору) та рулонного тенту кузова (також чорного кольору).

Нові легші 17-дюймові колеса оснащені всюдихідними шинами, що поліпшує зчеплення з дорогою та забезпечує загальну стабільність. Задні барабанні гальма замінили новими дисковими. А спереду встановлено збільшені гальмівні диски.

Модель буде доступна вже цією весною 2023 року в мережі дилерських центрів Toyota в Україні.