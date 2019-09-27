Лобовое стекло имеет защиту от царапин и сколов, как у современных гаджетов высшей категории.

Компания Hyperformance из США начала сотрудничество с фирмой Corning, известной благодаря производству закаленного стекла для смартфонов и планшетов под брендом Gorilla Glass. Вместе они займутся выпуском ветрового стекла для пикапа Ford F-150.

Также интересно: Где добывают литий для аккумуляторов электрокаров и почему он такой дорогой

Пикапы “Форд” F-серии являются одной из наиболее распространенных моделей авто в США и Канаде. Именно поэтому свой первый образец закаленного лобового стекла Hyperformance и Corning выпустят именно для этого автомобиля.



Фото: Ford F-150 / Ford

Поскольку пикапы часто используется для работы и передвижения по пересеченной местности, вероятность разбить или просто поцарапать стекло достаточно высока. Как заявили в Hyperformance, лобовое стекло Gorilla Glass получилось тоньше обычного, легче, с меньшим количеством оптических искажений и при этом гораздо прочнее и устойчивее к механическим повреждениям.

Правда, все вышеназванные качества обойдутся покупателю примерно в два раза дороже, чем обычное стекло – 900 долларов США. В стоимость продукта включена двухлетняя гарантия от царапин и сколов. Трещины от камешков из-под колес передней машины ему, очевидно, также не страшны.

Также интересно: Набор компонентов от Electric GT позволяет превратить любой автомобиль в электрокар