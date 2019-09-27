Лобове скло має захист від подряпин та сколів, як у сучасних гаджетів вищої категорії.

Компанія Hyperformance зі США почала співпрацю з фірмою Corning, відомою завдяки виробництву загартованого скла для смартфонів і планшетів під брендом Gorilla Glass. Разом вони займуться випуском вітрового скла для пікапа Ford F-150.

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Пікапи “Форд” F-серії є однією з найбільш поширених моделей авто у сша та Канаді. Саме тому свій перший зразок загартованого лобового скла Hyperformance та Corning випустять саме для цього автомобіля.



Фото: Ford F-150 / Ford

Оскільки пікапи часто використовується для роботи і пересування по пересіченій місцевості, ймовірність розбити або просто подряпати скло досить висока. Як заявили в Hyperformance, лобове скло Gorilla Glass вийшло тоншим за звичайне, легшим, з меншою кількістю оптичних спотворень і при цьому набагато міцнішим і стійкішим до механічних ушкоджень.

Щоправда, усі вищеназвані якості обійдуться покупцеві приблизно вдвічи дорожче, ніж звичайне скло – 900 доларів США. У вартість продукту включена дворічна гарантія від подряпин і відколів. Тріщини від камінців з-під колес передньої машини йому, вочевидь, також не страшні.

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