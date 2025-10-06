Пикапы – новая "рабочая сила" современных армий: Польша наследует опыт Украины

Польская армия ведет масштабную закупку пикапов Ford Ranger XL. Первый контракт предусматривает поставку 324 автомобилей, которые военные будут получать поэтапно до конца года.

Опыт активного применения пикапов в Украине сейчас заимствован многими странами. Результативность такой техники превзошла все ожидания. Польша не стала исключением и приняла украинскую практику во внимание. По сообщению 2-й региональной логистической базы, общая стоимость законтрактованных Ford Ranger XL, вместе с опционами, составляет 92,96 млн злотых (более 1,058 млрд грн).

Машины сразу выходят с завода в специальном военном исполнении: кузов окрашен в матовую зеленую ливрею, хромированные элементы заменены черными, а все системы адаптированы к работе ночью. Такое затемнение позволяет использовать приборы ночного видения и снижает заметность авто в темноте.

По техусловиям заказчика пикапы могут работать даже на авиационном топливе типа F-34. Фото: 2-я Regionalna Baza Logistyczna

В соответствии со стандартом STANAG 4381 (“Светозатемненные системы для тактических наземных транспортных средств”), пикапы оснащены электросистемой для “камуфлированного” освещения, инфракрасной лампой и розетками 12 В и 24 В – для питания приборов ночного видения непосредственно на рабочих местах водителя и пассажира.

Каждый Ford Ranger комплектуется 2-литровым дизельным двигателем EcoBlue Bi-Turbo мощностью 125 кВт, который, по требованиям технических стандартов, может работать даже на авиационном топливе типа F-34.

Камуфляж классический – матовая зеленая окраска и черные элементы вместо хрома. Фото: 2-а Regionalna Baza Logistyczna



Это уже не первое обновление автопарка польского войска пикапами Ford. Предыдущие модели Ranger, поставленные в 2020–2022 годах, отметились высокой производительностью, комфортом, безопасностью и отличными внедорожными возможностями.