Пікапи – нова "робоча сила" сучасних армій: Польща наслідує досвід України

Польська армія веде масштабну закупівлю пікапів Ford Ranger XL. Перший контракт передбачає постачання 324 автомобілів, які військові отримуватимуть поетапно до кінця року.

Досвід активного застосування пікапів в Україні нині запозичений багатьма країнами. Результативність такої техніки перевершила усі сподівання. Польща не стала винятком і взяла українську практику до уваги. За повідомленням 2-ї регіональної логістичної бази, загальна вартість законтрактованих Ford Ranger XL, разом з опціонами, становить 92,96 млн злотих (понад 1,058 млрд грн).

Машини одразу виходять із заводу у спеціальному військовому виконанні: кузов пофарбований у матову зелену ліврею, хромовані елементи замінені чорними, а всі системи адаптовані до роботи вночі. Таке затемнення дозволяє використовувати прилади нічного бачення й знижує помітність авто у темряві.

За техумовами замовника пікапи можуть працювати навіть на авіаційному пальному типу F-34. Фото: 2-га Regionalna Baza Logistyczna

Відповідно до стандарту STANAG 4381 (“Світлозатемнені системи для тактичних наземних транспортних засобів”), пікапи оснащені електросистемою для “камуфльованого” освітлення, інфрачервоною лампою та розетками 12 В і 24 В – для живлення приладів нічного бачення безпосередньо на робочих місцях водія та пасажира.

Кожен Ford Ranger комплектується 2-літровим дизельним двигуном EcoBlue Bi-Turbo потужністю 125 кВт, який, за вимогами технічних стандартів, може працювати навіть на авіаційному паливі типу F-34.

Камуфляж класичний – матове зелене забарвлення та чорні елементи замість хрому. Фото: 2-га Regionalna Baza Logistyczna



Це вже не перше оновлення автопарку польського війська пікапами Ford. Попередні моделі Ranger, поставлені у 2020–2022 роках, відзначилися високою продуктивністю, комфортом, безпекою та чудовими позашляховими можливостями.