Броварская громада уже третий раз за месяц передает боевым подразделениям подшефных частей легковые и тяжелые грузовые машины, спецтехнику и другое снаряжение.

На днях за средства местного бюджета приобретено и передано четыре белоснежных пикапа Mitsubishi L200. Все машины имеют нулевой пробег. Им также обеспечено гарантийное сопровождение, если поломка будет подпадать под обязательство изготовителя.

Правда, как рассказывают водители, прибывшие за машинами, новая автомобильная техника на фронте до гарантийных случаев не доживает. Пикапы надежные, отказа ходовой или силового агрегата нет, но на передовой эксплуатационный цикл таких крайне необходимых автомобилей слишком короткий.

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Попутно кузова и салоны пикапов для подшефной части загрузили нужным защитникам имуществом и оборудованием, поступившим по другим каналам снабжения. От фонда "Юнайтед24. Броварщина" защитникам отправлены четыре генераторные установки.

Скриншот: Авто24

Свою долю задонатила Киевская областная военная администрация. Для этого транша она закупила и передала на передовую 250 ед. FPV-дронов.

Перед этим каких-нибудь три-четыре дня громада Броваров помогла еще одному подразделению: в один из подшефных батальонов отправлены два пикапа Peugeot и средства связи.

В начале января в партнерстве с областной администрацией и громадой Белой Церкви броварчане снарядили сборный конвой. На фронт к подшефной ОМБр им. Черных Запорожцев завезли три КрАЗа, автокран 25-тонной грузоподъемности, экскаватор JCB и микроавтобус Volkswagen.

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В этот транш помощи также вложили 200 ед. FPV-дронов, большую партию химических грелок и других необходимых вещей, крайне необходимым защитникам в зимний период.