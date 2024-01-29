Броварська громада вже втретє за місяць передає бойовим підрозділам підшефних частин легкові та важкі вантажні машини, спецтехніку й інше спорядження.

Днями за кошти місцевого бюджету придбано й передано чотири білосніжні пікапи Mitsubishi L200. Усі машини мають нульовий пробіг. Їм також забезпечено гарантійний супровід, якщо ламання підпадатиме під зобов’язання виробника.

Щоправда, як розповідають водії, котрі прибули за машинами, нова автомобільна техніка на фронті до гарантійних випадків не доживає. Пікапи надійні, відмови ходової чи силового агрегату немає, але на передовій експлуатаційний цикл таких вкрай необхідних автомобілів надто короткий.

Читайте також Новенькі пікапи Mitsubishi L200 уже на фронті

Попутно кузови та салони пікапів для підшефної частини завантажили потрібним захисникам обладнанням та устаткуванням, що надійшли іншими каналами постачання. Від фонду "Юнайтед24. Броварщина" захисникам відправлено чотири генераторні установки.

Скриншот: Авто24

Свою частку задонатила й Київська обласна військова адміністрація. Для цього траншу вона закупила й передала на передову 250 FPV-дронів.

Перед цим за якихось три-чотири дні громада Броварів допомогла ще одному підрозділу: до одного з підшефних батальйонів відправлено два пікапи Peugeot та засоби зв’язку.

На початку січня у партнерстві з обласною адміністрацією та громадою Білої Церкви броварчани спорядили збірний конвой. На фронт до підшефної ОМБр ім. Чорних Запорожців відвезли три КрАЗи, автокран 25-тонної вантажності, екскаватор JCB та мікроавтобус Volkswagen.

Читайте також Українські умільці перетворили пікап Mitsubishi L200 на РСЗВ "Град"

У той транш допомоги також вклали 200 FPV-дронів, велику партію хімічних грілок та інших необхідних речей, вкрай необхідних захисникам у зимовий період.