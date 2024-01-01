Пикапы Mitsubishi L 200 отправлены зенитчикам восточного и южного направлений

С учетом первого транспортного транша, осуществленного ранее, автопарк этого армейского соединения уже имеет от Фонда "Вернись живым" 50 автомобилей. Вся техника куплена за счет добровольных пожертвований в рамках реализации проекта "Запакуй небо - прокачай ПВО".

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Этот пакет помощи для Воздушного командования "Восток" обошелся в 47,9 млн грн, которые Фонд совместно с оператором "Новая почта" направил на приобретение защитникам неба новеньких пикапов. Они уже прикрывают небо над Донетчиной, Днепропетровщиной, Луганщиной, Харьковщиной, а также над частью Запорожской, Кировоградской, Полтавской и Сумской областей.

Момент дарения техники зенитчикам ПК "Восток". Фото: Вернись живым

Такие же пикапы Mitsubishi L 200, о технических особенностях которых мы неоднократно писали, отправлены мобильным отрядам Воздушного командования "Юг". Туда в рамках упомянутого проекта "Запакуй небо - прокачай ПВО" отправлено 25 машин.

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Всего за время войны, начиная с 24 февраля 2022 года и по вчерашний день, 11 июля, Фонд "Вернись живым" собрал на нужды наших защитников более 12 000 000 000 гривен. Это, как подсчитали волонтеры, 3 398 896 донатов.

Самые частые переводы сейчас - 100 грн. Только за последние 3,5 месяца сумма на счетчике взносов для армии выросла с 11 до 12 млрд грн.