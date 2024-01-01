Пікапи Mitsubishi L 200 надіслано зенітникам східного й південного напрямків

З врахуванням першого транспортного траншу, здійсненого раніше, автопарк цього армійського з’єднання вже має від Фонду "Повернись живим" 50 автівок. Уся техніка куплена коштом добровільних пожертв в рамках реалізації проєкту "Запакуй небо — прокачай ППО".

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Цей пакет допомоги для Повітряного командування "Схід" обійшовся в 47,9 млн грн, які Фонд спільно з оператором "Нова пошта" направив на придбання захисникам неба новеньких пікапів. Вони вже прикривають небо над Донеччиною, Дніпропетровщиною, Луганщиною, Харківщиною, а також над частиною Запорізької, Кіровоградської, Полтавської і Сумської областей.

Момент дарування техніки зенітникам ПК "Схід". Фото: Повернись живим

Такі ж пікапи Mitsubishi L 200, про технічні особливості яких ми неодноразово писали, відправлено мобільним загонам Повітряного командування "Південь". Туди у рамках згаданого проєкту "Запакуй небо — прокачай ППО" надіслано 25 машин.

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Загалом за час війни, починаючи з 24 лютого 2022 року і по вчорашній день, 11 липня, Фонд "Повернись живим" зібрав на потреби наших захисників понад 12 000 000 000 гривень. Це, як підрахували волонтери, 3 398 896 донатів.

Найчастіші перекази нині — 100 грн. Тільки за останні 3,5 місяця сума на лічильнику внесків для армії зросла з 11 до 12 млрд грн.