Фирменный воллбокс имеет особый дизайн, а силовые компоненты для него исходят от компании Green Motion.

Настенный порт питания для владельцев электрического гиперкара Battista получил название Pininfarina Residenza и поддерживает дистанционное управление, через интегрированный сервис с возможностями Google Assistant и Amazon Alexa.

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Каждый из блоков питания персонализируется, в соответствии с цветом автомобиля заказчика. Домашний зарядное устройство обеспечивает зарядку переменным током мощностью 22 кВт и производится с использованием переработанных и органических материалов. Pininfarina сообщает, что литий-ионный аккумулятор Battista мощностью 120 кВт-ч можно зарядить за шесть часов, что позволит гиперкару радиус действия в 500 быстрых километров (WLTP). Для европейских покупателей он будет снабжен кабелем Type 2.

Настенным блоком питания Residenza можно управлять с помощью специального приложения, что позволяет владельцам удаленно планировать зарядку, контролировать ее состояние и просматривать историю зарядки. Сервис поддерживает Google Assistant и Amazon Alexa.

Вместе с тем, Pininfarina также предлагает владельцам Battista пять лет неограниченной зарядки на общественных станциях без дополнительных затрат, благодаря партнерству с ChargePoint. Сеть последней включает примерно 115 тысяч пунктов зарядки электромобилей в Европе и Северной Америке или свыше 133 тысяч, считая точки провайдеров партнеров. На таких общественных станциях с зарядками мощностью 180 кВт, аккумулятор гиперкара можно зарядить от 20 до 80 процентов за 25 минут.

Pininfarina Battista оснащается полностью электрической силовой установкой от хорватской фирмы Rimac. Она сочетает четыре электромотора с совокупной производительностью в 1900 л. с. и 2300 Нм крутящего момента. Скорости в 100 км/ч гиперкар достигает за 2 секунды после старта, а дальше может ускоряться до максимальных 350 км/час. Гиперкар Battista является серийной моделью со стартовым ценником в 2 миллиона евро. Премьерную серию Anniversario из 5 автомобилей в особом исполнении за считанные дни распродали по 2,6 миллиона евро.

Фото: Pininfarina Battista / Automobili Pininfarina