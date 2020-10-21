Французский производитель гиперкаров распространил затемненный снимок с Х-образными задними фонарями или чем-то похожим. Фото сопровождает лишь фраза "А что, как...", которая оставляет больше вопросов, чем дает ответов.

Для Bugatti 2020 год выдался очень непростым. На днях Bugatti уступила титул производителя самого быстрого автомобиля на планете американцам с SSC, а саму фирму могут продать, поскольку концерн Volkswagen стремится избавиться от брендов, которые добавляют слишком много показателей вредных выбросов и не входят в категорию массовых.

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Тем не менее, в 2020 году производитель представил купе Chiron Pur Sport, начал строить Divo и поднял из пыли некоторые увлекательные прототипы, отменены в 2010-х. А также имеет по меньшей мере еще один сюрприз в рукаве, который и анонсировал затемненным тізером.

Очередная интерпретация Chiron? Возможно. Но, возможно, это будет что-то значительно интереснее, поскольку компания также напомнила, что “основатель компании Этторе Бугатти не ограничивался только проектированием легких и мощных автомобилей, но разрабатывал также моторные лодки, высокоскоростные поезда и самолеты”.

Некоторые СМИ сообщают, что речь может идти о трековом спорткаре, неофициальная информация о котором уже появлялась ранее. Например, воплощение в жизнь концепта Bugatti Vision Le Mans. По одним данным он будет полностью электрическим, другие же утверждают, что автомобиль получит фирменный 8-литровый квадротурбомотор W16.

Фото: концепт Bugatti Vision Le Mans / Bugatti

Еще две возможные версии-внедорожный суперкар CUV( coupe utility vehicle), поскольку подобные машины уже давно ассоциируют с буквой “Х”, или же четырехдверная модель, причем электрическая. Последняя версия подкрепляется неофициальной информацией о том, что новым владельцем Bugatti может стать хорватская фирма Rimac.

Наконец, четыре полоски светодиодов напоминают то, что можно увидеть в космическом пространстве “далекой-далекой галактики” – космический корабль из саги “Звездные войны”.