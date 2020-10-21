Французький виробник гіперкарів поширив затемнений знімок з тим Х-подібними задніми ліхтарями або чимось схожим. Фото супроводжує лише фраза "А що, як...", котра залишає більше запитань, ніж дає відповідей.

Для Bugatti 2020 рік видався дуже непростим. Днями Bugatti поступилась титулом виробника найшвидшого автомобіля на планеті американцям з SSC, а саму фірму можуть продати, оскільки концерн Volkswagen прагне позбутись брендів, які додають забагато показників шкідливих викидів і не входять в категорію масових.

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Тим не менш, у 2020 році виробник представив купе Chiron Pur Sport, почав будувати Divo і підняв з пилу деякі захоплюючі прототипи, скасовані у 2010-х. А також має щонайменше ще один сюрприз у рукаві, який і анонсував затемненим тізером.

Чергова інтерпретація Chiron? Можливо. Але, можливо, це буде щось значно цікавіше, оскільки компанія також нагадала, що “засновник компанії Етторе Бугатті не обмежувався тільки проектуванням легких і потужних автомобілів, але розробляв також моторні човни, високошвидкісні потяги та літаки”.

Деякі ЗМІ повідомляють, що мова може йти про трековий спорткар, неофіційна інформація про який вже спливала раніше. Наприклад, втілення у життя концепту Bugatti Vision Le Mans. За одними данними він буде повністю електричним, інші ж стверджують, що автомобіль отримає фірмовий 8-літровий квадротурбомотор W16.

Фото: концепт Bugatti Vision Le Mans / Bugatti

Ще дві можливі версії – позашляховий суперкар CUV (coupe utility vehicle), оскільки подібні машини вже давно асоціюють з літерою “Х”, або ж чотиридверна модель, причому електрична. Остання версія підкріплюється неофіційною інформацією про те, що новим власником Bugatti може стати хорватська фірма Rimac.

Нарешті, чотири смужки світлодіодів нагадують те, що можна побачити у космічному просторі “далекої-далекої галактики” – космічний корабель із саги “Зоряні війни”.