Фірмовий воллбокс має особливий дизайн, а силові компоненти для нього походять від компанії Green Motion.

Настінний порт живлення для власників електричного гіперкара Battista отримав назву Pininfarina Residenza і підтримує дистанційне управління, через інтегрований сервіс з можливостями Google Assistant та Amazon Alexa.

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Кожен з блоків живлення персоналізується, відповідно до кольору автомобіля замовника. Домашній зарядний пристрій забезпечує зарядку змінним струмом потужністю 22 кВт і виготовляється з використанням перероблених та органічних матеріалів. Pininfarina повідомляє, що літій-іонний акумулятор Battista потужністю 120 кВт-год можна зарядити за шість годин, що дасть гіперкару радіус дії у 500 швидких кілометрів (WLTP). Для європейських покупців він буде забезпечений кабелем Type 2.

Настінним блоком живлення Residenza можна керувати за допомогою спеціального додатка, що дозволяє власникам віддалено планувати зарядку, контролювати її стан та переглядати історію зарядки. Сервіс підтримує Google Assistant та Amazon Alexa.

Разом з тим, Pininfarina також пропонує власникам Battista п’ять років необмеженої зарядки на громадських станціях без додаткових витрат, завдяки партнерству з ChargePoint. Мережа останньої включає приблизно 115 тисяч пунктів зарядки електромобілів в Європі та Північній Америці або понад 133 тисяч, рахуючи точки провайдерів партнерів. На таких громадських станціях з зарядками потужністю 180 кВт, акумулятор гіперкара можна зарядити від 20 до 80 відсотків за 25 хвилин.

Pininfarina Battista оснащується повністю електричною силовою установкою від хорватської фірми Rimac. Вона поєднує чотири електромотори з сукупною продуктивністю у 1900 к.с. і 2300 Нм крутного моменту. Швидкості у 100 км/год гіперкар досягає за 2 секунди, після старту, а далі може прискорюватись до максимальних 350 км/год. Гіперкар Battista є серійною моделлю зі стартовим цінником у 2 мільйони євро. Прем’єрну серію Anniversario з 5 автомобілів у особливому виконанні за лічені дні розпродали по 2,6 мільйони євро.

Фото: Pininfarina Battista / Automobili Pininfarina