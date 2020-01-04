Роскошный внедорожник с открытым кузовом существует, увидеть его можно в музее BMW Welt.

Компания BMW официально заявляла, что не планирует выпускать пикап. Тем не менее, баварцы позволили стажерам превратить в пикап самый роскошный из своих внедорожников – X7.

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Над созданием пикапа работала команда молодых специалистов BMW в течение 10 месяцев. За основу был взят X7 xDrive40i в цвете BMW Individual Tanzanite Blue Metallic. Кузов автомобиля прибавил в длину 10 см, но стал на двести кило легче, чем кроссовер, благодаря использованию карбона и "пустой" задней части.

Пикап можно увидеть в музее BMW Welt в Баварии, недалеко от штаб-квартиры компании. У него есть пневматическая подвеска, регулируемая по высоте, с двумя положениями, которые облегчают загрузку. В салоне могут комфортно разместиться до пяти человек.

Фото: пикап BMW X7 / BMW

Багажник пикапа BMW X7 украшен яхтенным деревом, его длина составляет 140 см с закрытым бортом и 200 см – с открытым. Для демонстрации вместимости кузова, в нем разместили байк BMW F 850 GS.

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