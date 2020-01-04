Розкішний позашляховик з відкритим кузовом існує, побачити його можна у музеї BMW Welt.

Компанія BMW офіційно заявляла, що не планує випускати пікап. Тим не менш, баварці дозволили стажерам перетворити на пікап найрозкішніший зі своїх позашляховиків – X7.

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Над створенням пікапа працювала команда молодих спеціалістів BMW упродовж 10 місяців. За основу був узятий X7 xDrive40i в кольорі BMW Individual Tanzanite Blue Metallic. Кузов автомобіля додав у довжину 10 см, але став на двісті кіло легшим, за кросовер, завдяки використанню карбону та “порожній” задній частині.

Пікап можна побачити в музеї BMW Welt в Баварії, неподалік штаб-квартири компанії. У нього є пневматична підвіска, що регулюється по висоті, з двома положеннями, що полегшують завантаження. У салоні можуть комфортно розміститися до п'яти чоловік.

Фото: пікап BMW X7 / BMW

Багажник пікапа BMW X7 оздоблений яхтовим деревом, його довжина становить 140 см з закритим бортом і 200 см – з відкритим. Для демонстрації місткості кузову, в ньому розмістили байк BMW F 850 ​​GS.

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