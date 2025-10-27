По программе "Месть Льва" из Львова поступил тягач MAN и другая техника

Як повідомлятися на сайті мерії , армійцям надсилають лені автомобілі, електромотоцикли, дрони, квадрокоптери та БПЛА.

Також у пакет допомоги вийшли наземні станції управління, антени та акумуляторні батареї на загальну суму 25,5 млн грн.

Получателями цього всього стали 15 військових частин. Ім все необхідно передати відповідно до попередніх запитів.

Що закуплено і передано:

5 – електромотоциклів;

1 – вантажний автомобіль;

1 – мікроавтобус;

1 – седельный тягач

140 – дронов FPV;

25 – дронов Mavic 3/3 Pro;

5 – квадрокоптер Matrice 30T;

7 – наземних станцій управління;

85 – БПЛА;

11 – БПАК;

5 – РЭБ і 3 акумуляторні батареї для них;

18 – пристрої електронної підтримки РЕБ;

5 – виносна антена.

Отечественный Eleek пошел служить

В цій палітрі техніки приємним підходом є ще й те, що армійці відремонтували електричні мотоцикли вітчизняного виробника. Це – легендарна модифікація моделі Атом Eleek Eleek Atom Military (см. відео внизу) , створена спеціально під армійські потреби.

Велика батарея 72 В 60 А-ч до потужного електродвигуна на 3000 Вт дозволяє подолаті довгі стоянки без підзарядки. Фото: мэрия Львова

Він ідеально підходить для швидкого переміщення у важкодоступних місцях, а також там, де потрібна максимальна мобільність, безшумність і надійність. Має номінальну потужність 3000 Вт, на одному заряді здатний подолати 100 кілометрів, швидкість розвитку 70 км/год.

Помощь армейцам идет регулярно

Упродовж десяти років це вже другий пакет допомоги. За тиждень до цього за рахунок громади Львова та налогоплательщиків місто закупило та передало військову техніку та обладнання на 27 мільйонів гривень.