Сколько во Львове ездит автобусов с низким полом

По подсчетам специалистов управления транспорта Львовской мэрии, сейчас пассажиров громады и гостей города обслуживает более 350 машин с низким полом и системой kneeling для наклона кузова к тротуару на остановках.

Читайте также Мэрия Львова закупит автобусы местного автозавода, но это будет не ЛАЗ

Только в зоне ответственности коммунального АТП-1 на маршрутах № 20, 32 и 37 ежедневно курсирует 32 большие автобусы такого исполнения.

Еще 32 автобуса привлекли частные перевозчики, обслуживающих городские маршруты.

Читайте также Впервые показан львовский электробус Электрон Е181

Кто создал комфорт:

ООО "Мира и К" обновляет транспорт на маршрутах № 14 и № 11, а также возобновлена работа маршрута № 33.

ООО "Фиакр-Львов" обеспечило курсирование одного низкопольного автобуса на маршруте № 43, еще четырех – на № 41.

ПАО "Львовское АТП-14630" приобрело два новых автобуса. Сейчас транспорт проходит техническую подготовку перед выходом на маршрут.

ООО "Успех БМ" завершило обновление автобусов на маршруте № 84 и готовит обновление подвижного состава на маршруте № 51.

ООО "Эпитранс" привлекло автобусы большого класса на маршрут № 48.

Читайте также Какие электробусы покупают в европейских городах: рейтинг

"Сегодня во Львове работает 54 автобусные маршруты, на которых курсирует более 350 низкопольных автобусов. Это реальный шаг к удобству и равному доступу для всех пассажиров. Мы не останавливаемся– впереди еще много обновлений", – отметил начальник управления транспорта ЛГС Олег Партыка.

Упомянутое выше АТП-1 закупило 10 новых автобусов среднего класса, которые вскоре выедут на маршруты, и заказало у украинского производителя 48 больших автобусов "Электрон".

Читайте также Эксклюзивные и рекордные автобусы ЛАЗ-695: интересные факты и фото

Улучшение качества услуг по перевозке является частью обязательств перевозчиков после пересмотра тарифов. Городские власти призвали компании не только обновлять транспорт, но и восстанавливать ранее заброшенные маршруты, усиливать действующие и улучшать обслуживание в вечернее время.