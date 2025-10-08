Скільки у Львові їздить автобусів з низькою підлогою

За підрахунками спеціалістів управління транспорту Львівської мерії, нині пасажирів громади та гостей міста обслуговує понад 350 машин з низькою підлогою та системою kneeling для нахилу кузова до тротуару на зупинках.

Лише у зоні відповідальності комунального АТП-1 на маршрутах № 20, № 32 та № 37 щодня курсує 32 великі автобуси такого виконання.

Ще 32 автобуси залучили приватні перевізники, що обслуговують міські маршрути.

Хто створив комфорт:

ТОВ "Міра і К" оновлює транспорт на маршрутах № 14 та № 11, а також відновлено роботу маршруту № 33.

ТОВ "Фіакр-Львів" забезпечило курсування одного низькопідлогового автобуса на маршруті № 43 та ще чотирьох – на № 41.

ПАТ "Львівське АТП-14630" придбало два нові автобуси. Наразі транспорт проходить технічну підготовку перед виходом на маршрут.

ТОВ "Успіх БМ" завершило оновлення автобусів на маршруті № 84 і готує оновлення рухомого складу на маршруті № 51.

ТОВ "Епітранс" залучило автобуси великого класу на маршрут № 48.

"Сьогодні у Львові працює 54 автобусні маршрути, на яких курсує понад 350 низькопідлогових автобусів. Це реальний крок до зручності та рівного доступу для всіх пасажирів. Ми не зупиняємось – попереду ще багато оновлень", – наголосив начальник управління транспорту ЛМР Олег Партика.

Згадане вище АТП‑1 закупило 10 нових автобусів середнього класу, які невдовзі виїдуть на маршрути, та замовило в українського виробника 48 великих автобусів "Електрон".

Покращення якості послуг з перевезення є частиною зобов’язань перевізників після перегляду тарифів. Міська влада закликала компанії не лише оновлювати транспорт, але й відновлювати раніше покинуті маршрути, підсилювати чинні та покращувати обслуговування у вечірній час.