За програмою "Помста Лева" зі Львова надійшов тягач MAN та інша техніка

Як повідомляється на сайті мерії, до армійців відправлено автомобілі, електричні мотоцикли, дрони, квадрокоптери та БПЛА.

Також в пакет допомоги увійшли наземні станції керування, антени й акумуляторні батареї на загальну суму 25,5 млн грн.

Отримувачами цього всього стали 15 військових частин. Їм усе необхідне передали відповідно до попередніх запитів.

Що закуплено й передано:

5 – електромотоциклів;

1 – вантажний автомобіль;

1 – мікроавтобус;

1 – сідельний тягач

140 – дронів FPV;

25 – дронів Mavic 3/3 Pro;

5 – квадрокоптерів Matrice 30T;

7 – наземних станцій керування;

85 – БПЛА;

11 – БПАК;

5 – РЕБ та 3 акумуляторні батареї для них;

18 – пристроїв електронної підтримки РЕБ;

5 – виносних антен.

Вітчизняний Eleek пішов служити

У цій палітрі техніки приємною подією є ще й те, що до армійців відправлено електричні мотоцикли вітчизняного виробника. Це – легендарна модифікація моделі Атом Eleek Atom Military (див. відео внизу), створена спеціально під армійські потреби.

Велика батарея 72 В 60 А-год до потужного електродвигуна на 3000 Вт дозволяє долати тривалі відстані без підзарядки. Фото: мерія Львова

Він ідеально підходить для швидкого пересування у важкодоступних місцях, а також там, де потрібна максимальна мобільність, безшумність і надійність. Маючи номінальну потужність 3000 Вт, він на одному заряді спроможний подолати 100 кілометрів, розвиваючи швидкість 70 км/год.

Допомога армійцям йде регулярно

Упродовж декади це вже другий пакет допомоги. За тиждень до цього коштом громади Львова і платників податків місто закупило й передало військовим техніку та обладнання на 27 мільйонів гривень.

Відповідно до міської програми підтримки ЗСУ, на запити військових бригад і частин місто купує необхідне для передової або надає на це субвенції.