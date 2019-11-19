Судьями конкурса выступали исключительно представительницы прекрасного пола.

Вместе с абсолютным лидером, были названы лучшие автомобили для женщин еще в пяти категориях. Премия WWCOTY 2019 была присуждена во время автосалона в Дубае.

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В жюри конкурса “Всемирный женский автомобиль года” (women's World Car of the Year) входят исключительно женщины – 41 эксперт из 32 стран. Во время автошоу в Дубае были названы победители летнего конкурса в категориях Urban (городской автомобиль), Family (семейный), Green (электрокары и гибриды), Luxury (люксовый), Performance (спортивный), а также SUV ( кроссовер/внедорожник). Финалисты и победители приведены в таблице ниже.

Категория Победитель Финалист Финалист Urban Kia XCeed Renault Clio Skoda Skala Family Mazda3 Toyota Corolla BMW 3-Series Green Kia Soul EV Audi e-tron Tesla Model 3 Luxury BMW 8-Series Porsche Cayenne Coupe BMW X7 Performance Porsche 911 Mercedes-AMG A35 / 45 Toyota GR Supra SUV Range Rover Evoque Citroen C5 Aircross Lexus UX

В отдельную номинацию вынесен “Автомобиль мечты” – Холли автомобиль мечты Рейха, в память о первой женщине-члене жюри конкурса по имени Холли Рейх. Porsche Porsche Taycan.

Ранее титул “Женский автомобиль года” носили Вольво XC40 (2018 год), Хендай Ioniq (2017 год), Ягуар Ф-Пэйс (2016 год), Вольво XC90 (2015 год), "Мерседес-Бенц" S-класса (2014 год) и Форд Фиеста экобуст (2013 год).

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