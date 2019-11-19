Суддями конкурсу виступали виключно представниці прекрасної статі.
Разом з абсолютним лідером, були названі кращі автомобілі для жінок ще в п’яти категоріях. Премія WWCOTY 2019 була присуджена під час автосалону в Дубаї.
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До журі конкурсу “Всесвітній жіночий автомобіль року” (Women's World Car of the Year) входять виключно жінки – 41 експерт з 32 країн. Під час автошоу в Дубаї були названі переможці цього річного конкурсу у категоріях Urban (міський автомобіль), Family (сімейний), Green (електрокари та гібриди), Luxury (люксовий), Performance (спортивний), а також SUV ( кросовер/позашляховик). Фіналісти та переможці наведені в таблиці нижче.
|Категорія
|Переможець
|Фіналіст
|Фіналіст
|Urban
|Kia XCeed
|Renault Clio
|Skoda Skala
|Family
|Mazda3
|Toyota Corolla
|BMW 3-Series
|Green
|Kia Soul EV
|Audi e-tron
|Tesla Model 3
|Luxury
|BMW 8-Series
|Porsche Cayenne Coupe
|BMW X7
|Performance
|Porsche 911
|Mercedes-AMG A35 / 45
|Toyota GR Supra
|SUV
|Range Rover Evoque
|Citroen C5 Aircross
|Lexus UX
В окрему номінацію винесено “Автомобіль мрії” – Holly Reich Dream Car, в пам'ять про першу жінку-члена журі конкурсу на ім’я Холлі Рейх. Цього року звання отримав Porsche Taycan.
Раніше титул “Жіночий автомобіль року” носили Volvo XC40 (2018 рік), Hyundai Ioniq (2017 рік), Jaguar F-Pace (2016 рік), Volvo XC90 (2015 рік), Mercedes-Benz S-Class (2014 рік) та Ford Fiesta EcoBoost (2013 рік).
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