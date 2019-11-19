Суддями конкурсу виступали виключно представниці прекрасної статі.

Разом з абсолютним лідером, були названі кращі автомобілі для жінок ще в п’яти категоріях. Премія WWCOTY 2019 була присуджена під час автосалону в Дубаї.

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До журі конкурсу “Всесвітній жіночий автомобіль року” (Women's World Car of the Year) входять виключно жінки – 41 експерт з 32 країн. Під час автошоу в Дубаї були названі переможці цього річного конкурсу у категоріях Urban (міський автомобіль), Family (сімейний), Green (електрокари та гібриди), Luxury (люксовий), Performance (спортивний), а також SUV ( кросовер/позашляховик). Фіналісти та переможці наведені в таблиці нижче.

Категорія Переможець Фіналіст Фіналіст Urban Kia XCeed Renault Clio Skoda Skala Family Mazda3 Toyota Corolla BMW 3-Series Green Kia Soul EV Audi e-tron Tesla Model 3 Luxury BMW 8-Series Porsche Cayenne Coupe BMW X7 Performance Porsche 911 Mercedes-AMG A35 / 45 Toyota GR Supra SUV Range Rover Evoque Citroen C5 Aircross Lexus UX



В окрему номінацію винесено “Автомобіль мрії” – Holly Reich Dream Car, в пам'ять про першу жінку-члена журі конкурсу на ім’я Холлі Рейх. Цього року звання отримав Porsche Taycan.

Раніше титул “Жіночий автомобіль року” носили Volvo XC40 (2018 рік), Hyundai Ioniq (2017 рік), Jaguar F-Pace (2016 рік), Volvo XC90 (2015 рік), Mercedes-Benz S-Class (2014 рік) та Ford Fiesta EcoBoost (2013 рік).

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