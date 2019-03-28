Настоящий "Запорожец" для эстетов.

ЗАЗ 1102 "Таврия", сразу после появления в 1988 году, стала популярной в советских странах. Одно время даже ощущался дефицит товара. Но для экспорта машины были всегда.

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Экспортировать "Таврию", помимо прочего, запорожцы решили и во Францию, однако составить конкуренцию любимым "Пежо" и "Ситроен" французов ей было очень трудно. Тем более, в том виде, который она имела с завода. ЗАЗ 1102 был готов еще в конце 1970-х, однако конвейеру достался лишь в конце следующего десятилетия и за это время его дизайн успел устареть.

Фото: ЗАЗ-1102 “Таврия” также известна как Poch Tavria XL / Сarakoom

Поэтому местный импортер – компания Poch, решил отшлифовать этот камешек, придав ему более эстетический вид в духе времени. Изменения снаружи и внутри носили исключительно стилистический характер, техники компания Poch не касалась.

Под именем Poch Tavria XL наша "Таврия" продавалась во Франции с 1991 по 1993 год. Несмотря на умеренную цену, неплохие характеристики и старания импортера освежить вид машины, продать много машин ему не удалось.

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