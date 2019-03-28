Справжній "Запорожець" для естетів.

ЗАЗ 1102 “Таврія”, одразу після появи у 1988 році, стала популярною у радянських країнах. Певний час навіть відчувався дефіцит товару. Та для експорту машини були завжди.

Також цікаво: В Дніпрі зробили електричну Таврію: відео

Експортувати “Таврію”, крім іншого, запорожці вирішили і до Франції, однак скласти конкуренцію улюбленим “Пежо” і “Сітроенам” французів їй було дуже важко. Тим більше, у тому вигляді, який вона мала з заводу. ЗАЗ 1102 був готовий ще в кінці 1970-х, однак конвеєру дістався лише наприкінці наступного десятиліття і за цей час його дизайн встиг застаріти.

Фото: ЗАЗ-1102 “Таврія” також відома як Poch Tavria XL / Сarakoom

А тому місцевий імпортер – компанія Poch, вирішив відшліфувати цей камінчик, надавши йому більш естетичного вигляду у дусі часу. Зміни зовні і всередині носили виключно стилістичний характер, техніки компанія Poch не торкалась.

Під іменем Poch Tavria XL наша “Таврія” продавалась у Франції з 1991 по 1993 рік. Незважаючи на помірну ціну, непогані характеристики і старання імпортера освіжити вигляд машини, продати багато машин йому не вдалось.

Також цікаво: Чоловіку заборонили ставити гаражні ворота на житловий будинок, але він не розгубився і вигадав ось що (фото)