Почему денег на новенькие пикапы для спасателей не жалко

Не сегодня-завтра внедорожные машины оперативных служб будут включены в график дежурства. На них в зону бедствия поедут эксперты, пиротехники, кинологи, водолазы и другие специалисты спасательных отрядов.

По сообщению ГСЧС в Харьковской области, транспортные средства значительно повысят мобильность спасателей и позволят оперативно прибывать на места событий, эффективно реагировать на чрезвычайные ситуации. Кроме того, офицеры смогут активнее проводить профилактическую работу с населением, а при чрезвычайных происшествиях в зоне своей ответственности координировать на местах действия пожарно-спасательных экипажей.

Пикапы JAC с экстримом на "ты"

На видео и фото угадываются 4-дверные пикапы JAC T6 класса К4. Китайский производитель готовил их для охотников, рыбаков, егерских служб, энергетиков и связистов. Однако украинские реалии показали, что эта китайская модель с колесной формулой 4х4 (2H/4H/4L) очень хорошо адаптирована для нужд военных, спасателей и других экстренных служб.

Двухрядный салон на пять мест (2+3) довольно просторный для экипажа даже в полной зимней униформе. Кроме того, в открытом кузове (внутренний размер 1 520 х 1 520 х 470) он может везти до 1 тонны груза.

Новые пикапы отправились в подразделения служб спасения шести районов области. Фото: ГСЧС Харьковщины

Однако такая грузоподъемность указана по паспорту, на самом деле производитель заложил определенный запас прочности, в случае необходимости пикап выдержит и на один-два центнера больше. Правда, на постоянной основе это делать не рекомендуется.

Мощный, тихий и... послушный

В моторной нише автомобиля экологического формата Евро-5 стоит 140-сильный дизельный двигатель JAC HFC4DB2-1D1 (макс. крутящий момент 320 / 1600-2600 Нм), работающий в союзе с 6-ступенчатой механической коробкой передач (6+1).

Здесь полный пакет систем помощи водителю плюс чувствительный круиз-контроль, электрозеркала и, что важно в прифронтовых условиях, шумоизоляционная прокладка капота.

Где будут работать пикапы

По словам начальника областной администрации Олега Синегубова, специализированный транспорт получили подразделения громад Купянского, Чугуевского, Берестинского, Богодуховского, Изюмского и Харьковского районов.

Такое транспортное дополнение в автопарки ГСЧС полностью оправдано: спасатели работают в усиленном круглосуточном режиме, рискуя собственной жизнью. Они ликвидируют последствия обстрелов, спасают людей из-под завалов, часто еще до подъезда медиков оказывают первую помощь раненым.