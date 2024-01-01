Харьковчане за проезд в общественном транспорте не будут платить и в дальнейшем

Именно такую новость подтвердил местным журналистам мэр Харькова Игорь Терехов. В интервью каналу "Объектив" он заявил, что несмотря на отмену налогов для бизнеса, которые наполняют бюджет города, проезд в транспорте Харькова будет оставаться бесплатным.

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Напомним, пассажиры ездят в Харькове бесплатно с мая 2022 года. Если точнее, то 16 мая исполнится два года как наземный коммунальный транспорт частично возобновил работу. В этот день (см. видео ниже) 14 троллейбусов и 68 автобусов вышли на маршруты без кондукторов и электронных систем оплаты – проезд бесплатный.

Еще через несколько дней (24 мая 2022 года) возобновил работу харьковский метрополитен. Его валидаторы на входе на станции также перешли в пассивный режим, а турникеты с тех пор стали открытыми.

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При этом стоит сказать, что часть наземного подвижного парка Харьков безвозвратно потерял (см. видео ниже) от многочисленных ракетно-бомбовых ударов захватчиков. А станции метро с перронами и вагонами поездов подземки стали временным укрытием для жителей города.

"Мы приняли на сессии городского совета важное решение для всего бизнеса Харькова. Практически отменили все налоги, которые мы получаем в городской бюджет. Это, прежде всего, земельный налог, это налог на недвижимость и для четвертой группы это налог на доходы", – отметил Терехов с уточнением о работе коммунального общественного транспорта на бесплатной основе для всех слоев населения.

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Сообщается, что на финансирование расходов по этой статье на 2024 год заложено почти 1,2 миллиарда гривен. По сравнению с прошлым годом эти расходы выросли на 60 миллионов гривен.